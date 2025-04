El entrenador del Racing compareció este viernes en la rueda de prensa de todos los viernes para desmenuzar el choque que el domingo, a las ... 16.15 horas, tendrá su equipo en el Ciutat de Valencia ante el Levante, uno de los cuatro enfrentamientos directos que le quedan en esta Liga. «Es el rival que toca. Quedan nueve jornadas. El hecho es que es un rival que está contigo empatado a puntos y todo es importante. Es un partido en el que también influye el golavergae y es de los que a veces decimos que valen cuatro puntos».

Sobre el Levante, el míster señaló que es un equipo muy completo y un serio candidato a todo. «Es un equipo muy parecido al nuestro. Un poder efectivo grande. Tiene buenos jugadores en la parcela defensiva pero que ha encajado muchos goles. Tiene talento y desequilibrio, transitan muy bien. Es un equipo muy completo y por eso tiene 59 puntos y por eso es un candidato a subir a Primera».

Ampliar La plantilla, en el entrenamiento de esta mañana.

A José Alberto le gusta «como compite el Levante» y augura un «partido muy bonito».

Hace escasos días, Íñigo Vicente aseguraba en los medios de comunicación que estaba seguro de que el Racing ascenderá. El técnico coincide con él, pero con un matiz. «Lo tengo igual de claro que él. Las palabras sirven de poco y lo hay que ser es regular y constante y demostrarlo. Ya hemos visto lo relevante que puede ser todo y cualquier despiste nos puede dejar fuera».

Días clave «Hay que saber adaptarse a los partidos, saber sufrir, pero también disfrutar porque somos un equipo que cuando disfruta hace disfrutar»

En lo deportivo, el equipo llega bien y los jugadores ya han demostrado que en el césped saben lo que hacer, pero ahora llega una etapa de la Liga donde influye también aspectos mentales y de superación personal. José Alberto advierte de que habrá que estar preparado. «Es concentración y exigencia. Ha habido días en lo que no le hemos dado importancia a ciertos aspectos. Los goles llegan cuando menos te lo esperas. El nivel competitivo ha aumentado y estoy contento y por eso este partido es cuando quiero ver el Racing que vi en muchos momentos de la temporada».

Ampliar El técnico, esta mañana en La Alberticia.

Llegan esos días donde las piernas se encogen y los futbolistas de carácter han de dar un paso adelante. El vestuario del Racing parece preparado. «En grandes escenarios lo hemos demostrado, peor tenemos que volver a demostrarlo. Tenemos que ser ese equipo que metía miedo a cualquiera fuera de casa. Y para ello hay que saber adaptarse a los partidos, saber sufrir, pero también disfrutar porque somos un equipo que cuando disfruta hace disfrutar».

Sobre los aficionados «Es una maravilla y solo les digo que tengan un buen viaje y que espero que a la vuelta se sientan orgullosos»

A la afición volvió a darle las gracias. «Es una maravilla y solo les digo que tengan un buen viaje, y que espero que a la vuelta se sientan orgullosos. Estoy convencido de que el equipo se va a dejar se el alma y espero que la vuelta sea más fácil con los tres puntos en la mochila».

Finalmente, no hay muchas dudas sobre los jugadores que viajarán este sábado, salvo Pablo Rodríguez que está a punto de ser padre y, por tanto, pendiente de el nacimiento inminente de su hijo. «Él quiero estar pero ya sabemos cómo son los temas de los partos. No sabe si podrá ser. Hasta el final será una incógnita pero hemos trabajado varias propuestas con y sin él así que no estamos preocupados».