Un partido muy, muy serio

Que nadie mire la clasificación. Puede ser contraproducente. Que sí, que el Cartagena lleva dos jornadas descendido, que no gana desde el 9 de ... diciembre y desde que el exracinguista Guillermo Fernández Romo cogió al equipo murciano, sólo ha logrado dos empates en quince encuentros. El resto, derrotas. Todos esos datos, y unos cuantos otros, alimentan el monstruo del exceso de confianza. Parece complicado que el desahuciado Efesé le vaya a meter mano al tercer clasificado, pero es que la historia del racinguismo se forja con cosas complicadas.

En serio, que no se confíe nadie. Ni los futbolistas ni los técnicos ni los de fuera que les puedan contagiar. ¿Ven el negro y blanco de las camisetas? Es la Juventus de Turín. El viernes, en rueda de prensa, José Alberto se encargó de sacar a relucir todas las bondades y peligros del defenestrado Cartagena. Los puntos flacos, que son tantos y tantos, los tiró a la papelera. El míster se afana siempre en descubrir las debilidades de los rivales para saber por dónde atacar. En este caso, no conocer los defectos será la mayor de las virtudes racinguistas.

El Cartagena no se juega nada. Todo el mundo sabe que en primavera florecen los maletines. Mientras sean por ganar, no pasa nada. Y luego está el morbillo que tiene el encuentro. Al menos de allí hacia acá. Porque los entrenadores son humanos y seguro que a Fernández Romo le dolió no cumplir con su objetivo en su estreno en el fútbol profesional como entrenador del Racing. Y que, además, su sustituto demostrase que el equipo sí era capaz de lograr la permanencia. Así que el madrileño tendrá ganas de reivindicarse ante su exequipo. Tendría narices que, después de quince partidos sin ganar como entrenador del Cartagena... No, no, no... ¿Ven esa sábana amarilla sobre sus cabezas? Es el fantasma de Villarreal.

Pero el Racing anda bien. Con la flecha hacia arriba después de dos triunfos consecutivos y tres partidos sin perder. Olvídense, no van a volver a ver a aquel equipo volador de los primeros meses de campeonato. Tampoco es necesario. A falta de cinco jornadas lo único importante es ganar. Nadie se acordará de cómo jugaban cuando hayan ascendido.

Conociéndole un poco y viendo la alineación de los dos últimos encuentros, tiene pinta de que José Alberto no va a hacer muchos cambios en el once. Continuidad. Así que la principal duda se centra en el doble pivote. Tres traseros para dos sillas. Unai Vencedor y Maguette Gueye rindieron a buen nivel el pasado domingo contra el Deportivo. Y Aldasoro regresa tras su sanción por acumulación de tarjetas. Puede que el de Beasain haya perdido su sitio, de momento. El que se fue por la quinta amarilla perdió su silla.

Continuidad

Y poco más que destacar del posible once racinguista, porque cualquier otra cosa que pase será una sorpresa. Incluida la posible vuelta de Juan Carlos Arana, que también se perdió la cita contra el cuadro gallego por la comentada y analizada cartulina que vio en Huesca. Karrikaburu se ha hecho fuerte en el once, está marcando goles y, como hace con los defensas, mete cuerpo para que el canario no pase. Viva la competencia.

El conjunto cántabro tiene la única ausencia del lesionado de larga duración Íñigo Sainz-Maza

Para noticia grata, la de la grada. Porque sorprender ya no sorprende a nadie. Unos ochenta aficionados habían comprado el pasado lunes entradas de las 800 que había mandado el Cartagena a Santander. Entonces, el club, la plantilla y los técnicos, por idea de los capitanes, decidieron pagar los 20 euros de cada localidad que ocupasen los aficionados racinguistas. El número ha crecido hasta cerca de 400 -al menos han solicitado la entrada, que tendrán que recoger hoy en el estadio cartagenero-. Y no es por el dinero, es porque la iniciativa ha hecho a la afición sentirse importante. Por supuesto que lo es, en un momento tan decisivo de la competición.

Las frases Guillermo F. Romo «Cuando eres deportista y no consigues ganar nunca y con la situación clasificatoria decidida no es fácil» José Alberto «Debemos ser valientes, atrevidos, e intentar traer los tres puntos, de la manera que sea; eso es lo único que vale de aquí en adelante»

Si hay gente que se ha pegado ene horas de coche o en autobús; que ha empalmado el avión con el tren; que ha recorrido casi novecientos kilómetros para acompañar al equipo en casa del moribundo colista, es que el partido es muy, muy serio. Y esa forma de afrontarlo de la peña es la que debe inocularse en los futbolistas de José Alberto. Que no son sospechosos, pero, como Guillermo Fernández Romo, también son humanos.

Como se suele decir a estas alturas de competición, esos tópicos de mayo y junio, hoy en Cartagonova se debe notar quién de los dos se la juega. Y es que una victoria, la tercera consecutiva del Racing, puede poner a los de José Alberto en una posición fantástica de cara a la lucha por el ascenso a Primera División y a falta de cuatro jornadas para el final de la competición. Para el desenlace definitivo. Decía José Alberto en una entrevista en El Diario que su equipo no va a repetir los errores de la temporada pasada. Primer mandamiento: no palmarás en casa del descendido colista. Hoy se verá hasta qué punto se ha aprendido la lección.