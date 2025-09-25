El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primer entrenamiento de la selección en Chile. RFEF

Peio Canales, ya en Chile

Campeonato del Mundo sub 20. El verdiblanco sigue los pasos de Gonzalo Colsa en una cita en la que España debuta el domingo a las diez de la noche ante Marruecos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Por primera vez desde hace 26 años, el Racing tiene un futbolista en el Mundial sub 20. El precedente no es nada malo, porque ... cuando en 1999 Gonzalo Colsa, su antecesor verdiblanco, participó en el Campeonato del Mundo de Nigeria el resultado no fue nada malo para España, que se proclamó campeona en el despunte de una generación en la que figuraban, entre otros, Iker Casillas y Xavi Hernández. Ahora es Peio Canales, que el martes llegó a Chile, quien representa al Racing en la cita mundialista. Cedido por el Athletic sin opción de compra, pero a todos los efectos verdiblanco este curso.

