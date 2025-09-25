Peio Canales, ya en Chile

Por primera vez desde hace 26 años, el Racing tiene un futbolista en el Mundial sub 20. El precedente no es nada malo, porque ... cuando en 1999 Gonzalo Colsa, su antecesor verdiblanco, participó en el Campeonato del Mundo de Nigeria el resultado no fue nada malo para España, que se proclamó campeona en el despunte de una generación en la que figuraban, entre otros, Iker Casillas y Xavi Hernández. Ahora es Peio Canales, que el martes llegó a Chile, quien representa al Racing en la cita mundialista. Cedido por el Athletic sin opción de compra, pero a todos los efectos verdiblanco este curso.

La lista de convocados Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Pau Navarro (Villarreal), Andrés Cuenca (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Julio Díaz (Atlético) y Diego Aguado (Real Madrid).

Centrocampistas: Izan Merino (Málaga), Cristian David (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing), Rayane Belaid (Atlético) y Thiago Pitarch (Real Madrid).

La selección llegó ayer por la mañana, en horario español, a Chile para comenzar a preparar el primer partido: este mismo domingo frente a Marruecos (22.00 horas). Posteriormente se enfrentará a México y Brasil, su gran rival en la fase de grupo. De superarla, como parece probable, disputará desde el día 7 de octubre, antes de la novena jornada de Liga, los octavos de final, y de seguir adelante los partidos de cuartos se solaparán ya con la Segunda División, de modo que Canales se perdería un tercer compromiso. De llegar España a la final del domingo 19, serían ya cuatro.

Ampliar Los internacionales sub 20, antes de partir hacia Chile, con Peio Canales en la segunda fila. RFEF

Como el resto de sus compañeros, Canales se desplazó tras la jornada del fin de semana directamente a la concentración de Paco Gallardo. En su caso, tras finalizar el partido de Córdoba, no regresó a Santander con la expedición racinguista, que hizo noche en Granada, sino que viajó directamente a Madrid para participar en la sesión previa al viaje y desplazarse en la madrugada del domingo al lunes a Chile.

Allí llegaron los internacionales el martes por la mañana, en horario español, después de trece horas de viaje, para llevar a cabo la primera sesión de entrenamiento en Santa Anita, donde ayer Paco Gallardo dirigió otra jornada de trabajo a unos días del debut en la competición, en la que España es una de las candidatas al título, pero al mismo tiempo con un pronóstico muy abierto. En total, 24 equipos participan en la cita, repartidos en seis grupos y con España encuadrada en el C, junto a Brasil, México y Marruecos.

La cita ha llegado además con polémica, puesto que al coincidir el Mundial, como es habitual, con la competición doméstica, varios equipos, y no solo el Racing, perderán futbolistas destacados. Es el caso del Getafe, que llegó a negarse en un principio a ceder a la selección a Adrián Liso, según señaló el presidente azulón, Ángel Torres, aunque finalmente accedió ante la seria sanción a la que se arriesgaba, incluida la pérdida de puntos en Liga.

También José Alberto ha mostrado su desacuerdo porque este tipo de citas se celebren en plena competición, y se ha mostrado partidario, como una parte del sector futbolístico, de que se trasladen al verano, para no perjudicar así a algunos clubes. En el caso del Racing, con la pérdida de un Peio Canales, titular en los Campos de Sport y que espera serlo ahora con la selección sub 20.