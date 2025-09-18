Peio Canales, convocado para el Mundial sub 20

El Racing recibió ayer una buena noticia que en realidad es mala: la convocatoria de Peio Canales para el Mundial sub 20, que se celebrará ... del 27 de septiembre al 19 de octubre, en Chile. El mediapunta vasco, cedido por el Athletic, estará ausente al menos durante dos partidos que pueden convertirse hasta en cuatro, según lo que España avance en el campeonato.

España viajará a Chile la semana que viene, después de la sexta jornada de Liga, en la que el Racing jugará en Córdoba (domingo a las 21.00 horas), y ocurra lo que ocurra se perderá al menos dos partidos de Liga, coincidiendo con la disputa de la fase de grupos. El domingo 28 se enfrentará a Marruecos, el miércoles 1 de octubre a México y el sábado 4 a Brasil. Se perderá así con seguridad los partidos ante el Andorra y ante el Málaga. Si España avanza a la fase eliminatoria, tampoco estará disponible frente al Sporting, y de llegar a la final se perderá también el compromiso ante el Deportivo.

Estas ausencias no computan en un acuerdo de cesión que penaliza al Racing en caso de que el mediapunta no juegue esta temporada. La compensación económica solo se aplica en los partidos para los que esté disponible, sin que se tengan en cuenta aquellos en los que se encuentre lesionado, sancionado o, como es el caso, convocado con la selección.

Pero este es un problema menor para un Racing que perderá un futbolista diferencial con bastante probabilidad durante tres jornadas e incluso durante un mes. Un riesgo que ya se conocía este verano, pero que el club decidió asumir ante la gran calidad de un futbolista que ha llegado para cubrir la baja de Pablo Rodríguez y aportar al mismo tiempo más capacidad de desequilibrio en la línea de tres cuartos verdiblanca.

Así lo ha demostrado en los primeros partidos, aunque las circunstancias y las propias decisiones de José Alberto López le han llevado a disputar casi todos los minutos como mediocentro ofensivo y no como mediapunta. O, como lo definía el propio futbolista durante su presentación, como 'ocho' y no como 'diez', que es la posición en la que más cómodo se siente y en la que ha desarrollado la mayor parte de su aún corta pero prometedora carrera.

JAL dispone de un buen número de futbolistas para afrontar cualquier baja en el mediocentro, más allá de la contratada calidad de Canales, pero no disfruta de tantas alternativas en la mediapunta, hasta el extremo de que durante este inicio de temporada ha trasladado a Íñigo Vicente de su demarcación habitual en banda izquierda al centro.