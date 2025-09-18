El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Peio Canales, frente a la Cultural. Juanjo Santamaría

Peio Canales, convocado para el Mundial sub 20

El racinguista se perderá al menos dos partidos, coincidiendo con la fase de grupos, y hasta cuatro si España llega a la final

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:28

El Racing recibió ayer una buena noticia que en realidad es mala: la convocatoria de Peio Canales para el Mundial sub 20, que se celebrará ... del 27 de septiembre al 19 de octubre, en Chile. El mediapunta vasco, cedido por el Athletic, estará ausente al menos durante dos partidos que pueden convertirse hasta en cuatro, según lo que España avance en el campeonato.

