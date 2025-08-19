El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Peio Canales, el sábado durante su debut con el Racing. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Peio Canales, en los planes de la sub 21

Pablo Torre ya ha dado por finalizada su etapa en el combinado de Rocha, mientras que Mateo Joseph, solo unos meses menor, sí que opta a estar en el Europeo de 2027

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 13:58

Peio Canales figura en la lista previa de alrededor de 50 futbolistas confeccionada por el nuevo seleccionador sub 21, David Gordo, de cara a los ... próximos compromisos clasificatorios para elCampeonato de Europa (el 5 de septiembre frente a a Chipre y el 9 en Kosovo), que se celebrará en 2027. El que es por ahora el último fichaje verdiblanco es el único racinguista en este listado, aunque necesariamente más de la mitad de los futbolistas preseleccionados por Royo se caerán de la convocatoria definitiva.

