Peio Canales, en los planes de la sub 21

Peio Canales figura en la lista previa de alrededor de 50 futbolistas confeccionada por el nuevo seleccionador sub 21, David Gordo, de cara a los ... próximos compromisos clasificatorios para elCampeonato de Europa (el 5 de septiembre frente a a Chipre y el 9 en Kosovo), que se celebrará en 2027. El que es por ahora el último fichaje verdiblanco es el único racinguista en este listado, aunque necesariamente más de la mitad de los futbolistas preseleccionados por Royo se caerán de la convocatoria definitiva.

Su presencia en esta 'prelista' es otro dato que confirma que el mediapunta –o mediocentro, según decida José Alberto López y exijan las circunstancias– llega con vitola de titular a Santander. De ahí que el Racing haya aceptado un cláusula de penalización en caso de no jugar y que el Athletic haya impuesto –y los cántabros hayan tenido que aceptar– que no exista opción de compra en el acuerdo de préstamo.

Sí que se prevé, aunque no se puede asegurar hasta que el seleccionador haga oficial la convocatoria, la presencia de Mateo Joseph. El camargués, nacido el 19 de octubre de 2003, comenzó el 1 de julio la nueva temporada aún con 21 años, con lo que está aún en edad para jugar con la sub 21 y si participa en la fase de clasificación tendrá derecho incluso a disputar el Campeonato de Europa a pesar de que para entonces tendrá cerca de 23.

No ocurre sin embargo lo mismo con su compañero de generación Pablo Torre –ambos compartieron equipo, como también Yeray, en las categorías inferiores. A diferencia del de Escobedo, el de Soto de la Marina, nacido el 3 de abril de 2003, con lo que cuando arrancó la temporada ya tenía 22 años y ha dado por lo tanto por finalizada su presencia en la sub 21.

Se separarán así los caminos, en lo que al equipo nacional se refiere, de quienes fueron los dos futbolistas más prometedores de la generación de 2003 en La Albericia, aunque las circunstancias han querido que los dos cántabros se reencuentren ahora en las filas del Mallorca.