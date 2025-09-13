El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones

Las aficiones de los clubes españoles se unen en un comunicado conjunto

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:14

La Gradona y la APR vuelven a movilizarse junto a las aficiones del resto de clubes por la cultura de la grada y en protesta ... por nuevas restricciones que se imponen, en especial, en el sector de animación. No quieren que se quede «en solo una queja», sino que pueda dar visibilidad a «las trabas innecesarias» que, su juicio, sufren los aficionados cuando viajan con sus equipos o cuando quieren mostrar «mosaicos, tifos u otras acciones».

