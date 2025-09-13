Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones

La Gradona y la APR vuelven a movilizarse junto a las aficiones del resto de clubes por la cultura de la grada y en protesta ... por nuevas restricciones que se imponen, en especial, en el sector de animación. No quieren que se quede «en solo una queja», sino que pueda dar visibilidad a «las trabas innecesarias» que, su juicio, sufren los aficionados cuando viajan con sus equipos o cuando quieren mostrar «mosaicos, tifos u otras acciones».

Apelan a que «todos los aficionados puedan apoyar y defender sus colores con total dignidad y respeto sin que el mero hecho de seguir a su equipo sea razón para ser tratado de forma diferente».

En un comunicado conjunto con otras muchas hinchadas, destacan una serie de aspectos que distintas asociaciones de peñas han decidido reivindicar de forma conjunta. La primera, un calendario responsable que «elimine los partidos que no sean en sábado o domingo».

Se reclama asimismo un mayor margen en la publicación de los horarios, para poder preparar los viajes, la «mejora de las gradas visitantes y la fijación de precios populares». Entre sus peticiones figura también la de «fomentar la gradas de pie» para recuperar el colorido y el ambiente de los estadios. Otro objetivo de la campaña es que se dejen de producir acciones que, a su juicio, «vulneran los derechos fundamentales».