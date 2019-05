Pendientes de Kitoko y Figueras Los dos se ejercitaron ayer en La Albericia, pero no terminaron el suave entrenamiento por precaución ASER FALAGÁN Santander Martes, 28 mayo 2019, 07:25

El Racing tenía como objetivo llegar con todos sus futbolistas en las mejores condiciones posibles para la fase de ascenso y lo ha conseguido solo a medias. Porque al margen de la de Kitoko, que ante sus muchas lesiones y la no menor competencia en el centro del campo no es un titular habitual, ha visto cómo no podía contar con dos de sus mejores futbolistas. De hecho, se tarta de los jugadores de referencia en la defensa y la mediapunta y dos de los mejores pagados de la plantilla: Jordi Figueras y ÁlvaroCejudo. Uno ni siquiera entró en la convocatoria. El otro fue suplente y tuvo unos minutos, pero recién salido de una lesión.

El partido de vuelta puede ser diferente. Cejudo estará, en principio, en plenas condiciones y Jordi Figueras puede estar en preparado para jugar.De hecho, tanto el catalán como Kitoko se entrenaron ayer en La Albericia, aunque IvánAnia les mandó a ambos al vestuario antes de terminar la sesión para evitar cualquier tipo de riesgo. También Rafa Tresaco progresa en su recuperación –el domingo pasado no entró en la convocatoria–, pero en este caso se trata de un juvenil recién llegado a quien no se le debe exigir ninguna responsabilidad en este partido por el ascenso (de hecho, ha disputado catorce minutos repartidos en dos choques como suplente), hasta que su lesión interrumpió la que se esperaba que fuera su entrada progresiva en el equipo.

Sí que llega en perfectas condiciones, al menos teóricamente David Barral. IvánAnia ha reservado al gaditano durante el último mes de la competición, e incluso él ha dosificado cuando ya estaba recuperado de su lesión para que llegara del mejor modo posible a la fase de ascenso.Sin embargo, el domingo se contagió del juego trabado del Atlético Baleares y acusó además la falta de balones, hasta el extremo de que terminó sustituido por Dani Segovia pese a la necesidad de marcar de los verdiblancos.

En consecuencia, la única baja segura del Racing para un partido que resultará decisivo en uno u otro sentido es la de Jon Ander, de modo que el cuerpo técnico deberá decidir si concentra a toda la plantilla en las islas o por el contrario descarta a algunos futbolistas para viajar solo con los 18 que podrá inscribir para buscar el domingo el ascenso enSon Malferit.

Llega

Recuperado de su elongación, ya fue suplente el domingo ÁlvaroCejudo. Mediapunta

Álvaro Cejudo ya jugó unos minutos el domingo en el partido de ida y salvo un contratiempo de última hora estará a disposición de Iván Ania para el definitivo partido de Palma de Mallorca.El cordobés es uno de los jugadores más imprevisibles de la plantilla y esa condición de futbolista diferente puede resultar fundamental para desatascar un partido que se prevé más que trabado.Tras perderse los últimos encuentros de la competición regular por una elongación en el bíceps femoral durante el choque contra elOviedo B, el cuerpo técnico le reservó e IvánAnia ya anunció la semana pasada que estaba en condiciones para regresar justo a tiempo para el play off, dejando entrever que le daría algunos minutos en el partido de ida.Así ha sido y en este segundo asalto está en condiciones de disputar la titularidad a Alberto Noguera.

Duda

A la espera de evolución de su lesión muscular Jordi Figueras Central

El último partido de Liga ante en Logroñés dejó una nueva lesión muscular de Jordi Figueras, para desesperación del propio futbolista. El central ilerdense, que padece una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha, se perdió el primer partido de play off, pero podría llegar a tiempo para disputar el segundo embate ante el conjunto balear. «Soy bastante optimista. Creo que ambos llegarán al partido de vuelta», dijo Iván Ania en relación al catalán y a Ritchie Kitoko. Por el momento ayer se ejercitó junto al sus compañeros en las Instalaciones Nando Yosu, pero en una jornada de recuperación y activación no se pueden extraer muchas conclusiones sobre su estado.No será hasta mañana cuando se comience a vislumbrar si está en condiciones de entrar en la convocatoria... Y si está para los noventa o 120 minutos que puede llegar a durar.

Duda

Una bajaprobable, peroaún no descartado Ritchie Kitoko Mediocentro

Es un caso en cierto modo similar al de Jordi Figueras, aunque la acumulación de lesiones del mediocentro, el gran rendimiento de SergioRuiz y la llegada en invierno de MarioOrtiz le hicieron perder la condición de titular hace tiempo, con lo que su hipotética baja no será tan significativa como la del central. Su última lesión en una temporada aciaga, la que le tiene inactivo desde principios de mes en tras el partido ante el Gernika, es una lesión muscular de grado II en el semimembranoso de la pierna derecha, según comunicó elRacing el pasado 7 de mayo. No entró en la convocatoria del domingo pasado, pero ya se entrena y el técnico asturiano tiene, como en el caso de Jordi Figueras, la esperanza de contar con él.Aunque también como en el caso del catalán no hay ninguna seguridad al respecto. Habrá que esperar su evolución estos días.

Duda

Con Barral y Dani Segovia listos, no se arriesgará Rafa TresacoDelantero

«Podría recuperarse para la vuelta», decía IvánAnia del juvenil Rafa Tresaco, ascendido al primer equipo unas semanas después de su fichaje desde elZaragoza para suplir la lesión de larga duración de JonAnder. Tras fracasar las gestiones para contratar otros delanteros comoMario Barco yAsier Villalibre, se subió al jovencísimo delantero aragonés para ejercer como tercer punta en la jerarquía de la plantilla, tras David Barral yDaniSegovia. Sin embargo, una rotura miofascial de grado II en el músculo semitendinoso de la pierna derecha sufrida el 28 de abril enSarriena le ha mantenido inactivo desde entonces. De hecho, y para preservar a unos Barral ySegovia amenazados de sanción por acumulación de amonestaciones. Iván Ania tuvo que echar mano en el último parido de competición regular frente al Logroñés de otro juvenil: Javier Siverio.

Descartado

El máximo goleador del Racing verá el partido por la tele Jon Ander Pérez. Delantero

Con una rotura de ligamento cruzado en la rodilla, el delantero vitoriano, máximo goleador del Racing, era una baja conocida ya desde hace meses. De hecho, se le dio de baja en la Federación tras tener la certeza de que no volvería a estar en condiciones de jugar hasta la próxima temporada. De este modo, y a pesar de que su jerarquía en la plantilla era la de segundo o incluso tercer delantero, sigue siendo el máximo goleador del Racing y su ausencia ha coincidido con la crisis goleadora del equipo.La buena noticia es que es la única baja segura con la que cuenta el equipo, y que no ha afectado a la planificación del partido de vuelta, puesto que ya se contaba con ella. La otra baja de larga duración era la de Gándara, pero el canterano, ya recuperado, ha sido descendido al filial y tampoco tuvo una oportunidad en el intrascendente partido contra el Logroñés.