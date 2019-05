Fútbol | Racing Kitoko se perderá al menos el primer partido del play off por una rotura de fibras Kitoko, junto a Nico Hidalgo en un entrenamiento del mes de marzo. El jugador congoleño ha vivido una temporada plagada de altibajos y lesiones, en dos ocasiones sufrió una dolencia en el gemelo y además tuvo que pasar por el quirófano para ser operado del tobillo SUSANA ECHEVARRÍA Santander Martes, 7 mayo 2019, 17:36

Ritchie Kitoko sigue perseguido por esa mala suerte en forma de lesiones. El pasado domingo, en el partido ante el Gernika, el futbolista congoleño se tuvo que retirar del campo en el tiempo añadido tras sentir un pinchazo en la parte posterior de su muslo derecho. Este martes las pruebas realizadas al jugador han confirmado que Kitoko sufre una rotura de fibras en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, tal y como dice el club en su comunicado «una lesión muscular de grado II en el semimembranoso de la pierna derecha». Esta complicada lesión le obliga a perderse al menos el primer partido del próximo play off. Kitoko también vio su quinta tarjeta amarilla el pasado domingo en El Sardinero, por lo que su baja ya era segura para el próximo encuentro ante el Oviedo B, pero ahora esta lesión puede hacer que además no esté listo para jugar el último choque de la liga regular ante el Logroñés ni incluso para jugar el primero del play off, previsto para el fin de semana del 25/25 de este mes de mayo.

En la rueda de prensa posterior al partido ante el Gernika, el técnico Iván Ania, además de su malestar por la derrota de sus jugadores, la primera en los Campos de Sport en esta temporada, mostró su preocupación por la lesión de Kitoko. El africano se retiró del campo antes de que se pitara el final del encuentro, ya que Ania prefirió no arriesgar. El técnico asturiano no sabía en ese momento cuál era el alcance de su lesión, pero no pintaba bien. Este martes, se ha confirmado esa rotura de fibras que muchos, incluso el propio jugador, se temían.

Ritchie Kitoko ha vivido una temporada muy complicada, plagada de bajas por lesiones. En el partido ante el Amorebieta y después de salir de una lesión en el gemelo, Ania le dio unos minutos ante el Amorebieta y frente al Leioa ya disputó el encuentro completo, en un intento de su entrenador por dotar de ritmo competitivo al congoleño. Salvo en la jugada del gol del empate del conjunto vasco y su actuación fue buena en el campo del Leioa. Y el pasado domingo, en casa, ante el Gernika, estuvo más voluntarioso que acertado como lateral derecho. Le costaba sacar el balón jugado desde atrás.

No ha sido una temporada fácil para Kitoko, que ha sufrido dos lesiones musculares en el gemelo y, además, tuvo que pasar por el quirófano para limpiar una astilla en el tobillo que se produjo en el partido de pretemporada frente a la Cultural Leonesa. Ahora, cuando parecía que volvía a coger el ritmo a la competición de cara al play off, esta lesión rompe sus planes y los de todo su equipo.

Kitoko se une así a la enfermería del conjunto santanderino, en la que actualmente figuran Jon Ander Pérez y Rafa Tresaco.