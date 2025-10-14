Después de los dimes y diretes de estos últimos días, para nosotros era muy importante presentar algo que se ha hecho con tanta ilusión. Cuando ... llegamos al Racing en 2023 nos dimos cuenta de tres circunstancias que confluían: el estadio se está quedando pequeño y obsoleto, es un inmueble de gran valor y está en el sitio más privilegiado de la ciudad, pero en una zona muerta socialmente». Así abría Manolo Higuera el acto de presentación de su plan para el estadio. Y no ocultaba su objetivo: «Pretendemos abrir un debate sobre algo que, por mucho que queramos esconder la cabeza como las avestruces, en algún momento habrá que atacar». Siempre «con el objetivo de máximos de que no les cueste un duro a las instituciones; desde la colaboración público-privada».

«Para crecer tanto a nivel de club como de ciudad solo vale la ambición. No podemos permitirnos, ni el Racing, ni Santander ni Cantabria, conformarnos con seguir como siempre hemos estado», argumentaba Higuera tras la presentación. Insistía en que la nueva estructura, «partiendo de la base de que sería de titularidad municipal, no del Racing, generaría concesiones, como en todos los campos del mundo, de modo que los inversores privados que puedan explotar las zonas sean quienes con su inversión patrocinen o financien la obra». Todo para un gasto «de máximos» de 68 millones de euros.

«Estoy convencidode que tarde o temprano las personas que deben liderar el proyectolo entenderán» Manolo Higuera Presidente del Racing

«La posibilidad de autofinanciación es completamente factible;ya ha ocurrido enotras ciudades» César Azcáreate Idom

«Lo más importante esque haya voluntad política; creemos que se puede financiar de forma estrictamente privada» Sebastián Ceria Máximo accionista del Racing

Citó otros ejemplos de «sociedades mixtas en las que han aportado Ayuntamiento, Gobierno y el propio club», caso de Zaragoza. «Nosotros estamos abiertos a cualquier fórmula –repetía–, pero nuestra perspectiva inicial siempre ha sido conseguir el atractivo de rentabilidad suficiente para que se sufrague de forma privada y que la ciudadanía lo que hagamos sea disfrutar de algo de titularidad pública».

«Estoy convencido de que más tarde o más temprano, especialmente las personas que deben liderar –en referencia a Gema Igual–, entenderán que la ciudadanía de Santander pide y plantea mejorar la ciudad y la comunidad autónoma», reflexionaba ya finalizada la presentación formal y dejando claro que la propuesta está abierta a mejoras, readaptaciones o modificaciones que se propongan o resulten necesarias.

Además, el presidente confirma que «el proyecto está pensado para no interrumpir la competición en el estadio. El Racing seguiría jugando en el estadio mientras se desarrollan las obras. Evidentemente, supondría molestias, pero se continuaría compitiendo en los Campos de Sport».

El próximo paso será un planteamiento oficial, que no oficioso –ya se hizo–, al Ayuntamiento de Santander. «El proyecto ya lo conocen tanto la alcaldesa de Santander como la presidenta del Gobierno», confirmaba. Todo con la perspectiva de que el club y el estadio no pueden esperar hasta un nuevo PGOU: «El actual en vigor permite, a través de figuras jurídicas concretas como la concreción de equipamientos o la modificación puntual, desarrollar un cambio sin tener que esperar a la elaboración de un nuevo plan que no va a tardar menos de doce años desde que se empiece, que no se ha empezado. Eso supondría irnos por lo menos a 2024. Hay instrumentos que ya se han usado, como también en otras ciudades, y me chirría tener que esperar a un nuevo plan general». Citó, incluso, la posibilidad de un PSIR del Gobierno de Cantabria.

«Controversia»

Sebastián Ceria enfatizaba , por su parte, que «hace falta que todos –los grupos políticos– estén de acuerdo para transformar la realidad» y confía en que «la presentación de un proyecto tan ilusionante ponga presión en los partidos para que actúen». «Lo más importante es que haya voluntad política. Nosotros creemos que se puede financiar de forma estrictamente privada y no creo que el problema más grave sea ese», añadía el propietario del club antes de acotar que «toda obra genera controversia», con ejemplos emblemáticos con los que «ahora todo el mundo está contento».

En cuanto a la obtención de fondos, César Azcárate, responsable de Idom, explicó que «el estudio económico que incluye también el plan ya contempla esta posibilidad y es completamente factible; ya ha ocurrido en otras ciudades».