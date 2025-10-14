El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sebastián Ceria, Manolo Higuera yCésar Azcárate, antes de comenzar el acto en el Centro Botín. Javier Cotera

«No podemos permitirnos, ni el Racing, ni Santander ni Cantabria conformarnos con seguir como siempre»

Manolo Higuera niega que el nuevo estadio no pueda coinstruirse con el actual PGOU, se muestra abierto a cualquier vía y anunciala presentación oficialdel proyecto a la Casona

Aser Falagán
Sergio Herrero

Aser Falagán y Sergio Herrero

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 15:13

Después de los dimes y diretes de estos últimos días, para nosotros era muy importante presentar algo que se ha hecho con tanta ilusión. Cuando ... llegamos al Racing en 2023 nos dimos cuenta de tres circunstancias que confluían: el estadio se está quedando pequeño y obsoleto, es un inmueble de gran valor y está en el sitio más privilegiado de la ciudad, pero en una zona muerta socialmente». Así abría Manolo Higuera el acto de presentación de su plan para el estadio. Y no ocultaba su objetivo: «Pretendemos abrir un debate sobre algo que, por mucho que queramos esconder la cabeza como las avestruces, en algún momento habrá que atacar». Siempre «con el objetivo de máximos de que no les cueste un duro a las instituciones; desde la colaboración público-privada».

