El Ponferradina-Racing de Copa del Rey, el jueves 4 de diciembre a las 20.00 horas

El partido de segunda ronda de Copa del Rey que el Racing debe disputar ante la Ponferradina, de Primera RFEF, ya tiene horario oficial. Será el jueves 4 de diciembre a las 20.00 hora en el Toralín. Los de José Alberto, que se impusieron sin dificultad al Logroñés por 0-4 en la primera ronda, deben ahora viajar hasta Ponferrada para deshacerse de su próximo rival. Solo tres día después del enfrentamiento Copero, los verdiblancos deben viajar a Cádiz para enfrentarse a los andaluces el día 7 a las 14.00 horas.

Pese a ser uno de los equipos más fuertes de la tercera categoría y que hasta 2023 estaba en Segunda División, el cuadro berciano no pasa por su mejor momento. Es noveno clasificado en el grupo 1 de Primera RFEF, a tres puntos de los puestos de play off pero a la misma distancia también de los de descenso a Segunda RFEF. Eso sí, es uno de los equipos menos goleados de la competición.

La última visita del Racing a El Toralín se produjo el 5 de febrero de 2023, en un encuentro que finalizó con resultado de empate a uno. Se adelantaron los bercianos y, en la segunda parte, los de José Alberto igualaron gracias a un gran gol de Yeray tras un centro desde la izquierda de Mario García. Precisamente Yeray ha regresado esta temporada al Racing tras campaña y media cedido en la Ponferradina.

El equipo dirigido por Fernando Estévez cuenta en su plantilla con los cántabros y canteranos verdiblancos Fede San Emeterio y Mario Jorrín.