El Racing presenta la primera maqueta de la ampliación de los Campos de Sport
El Racing comparece en el Centro Botín para exponer las claves del Plan Director de la Modernización de los Campos de Sport
Santander
Martes, 14 de octubre 2025, 10:23
11:19
«Los dos fondos no crecen, pero sí se revisten para dar esa imagen de unidad al estadio»
11:18
«El aforo se incrementa con pequeñas operaciones de cirugía y las dos gradas en los laterales nos llevarían a una capacidad total del estadio de 27.000 asientos, de los que el 7% serían de hospitality».
11:18
«Tenemos los valores que ya tiene el club: Resistencia, valor u orgullo».
11:17
«Nos gustan los estadios con atmósfera. Creemos que con la nueva cubierta se va a generar una atmósfera mucho más potente».
11:17
11:15
«Donde están los palcos existentes, generamos zonas nuevas de relación».
11:13
César Azcárate: “Este proyecto debería permitir que se generen actividades culturales, comerciales, relacionadas con la naturaleza… que permitan dinamizar esa zona de la ciudad” pic.twitter.com/ZaSzfxG46q— Real Racing Club (@realracingclub) October 14, 2025
11:12
Con cubierta
«Una cubierta unitaria con carácter e identidad que mejore el confort interior».
11:11
«El estadio no crece en los fondos, que son puro fútbol. Más populares».
11:11
Todo para que el estadio esté activo los 365 días del año .
11:11
En la este, zonas de restauración, un museo, comercial deportivo, un hotel, hospitality y ferias de Santander.
11:10
En la zona este habría nuevos espacios de hospitality, oficinas del club, lugar para eventos y congresos, nuevas zonas deportivas y para prensa.
11:10
Un aparcamiento subterráneo
El aparcamiento subterráneo tendría las mismas plazas que el actual en superficie.
11:09
Grada con terrazas
La grada este contaría con unas terrazas abiertas a la nueva plaza.
11:09
«Estamos creando algo más que un estadio».
11:08
«Proponemos la transformación de la sección del estadio. Soterrando en una pequeña parte del solar el aparcamiento, creando una plaza verde hacia arriba. Esa plaza entra en el nuevo estadio y se produce la ampliación del estadio en las dos gradas largas. Hacia el mar y la montaña. Generando nuevas zonas y nuevos usos. Y la grada este se engarza con la plaza, que está en relación con el estadio».
11:07
«El párking, como plaza de reunión y actividad para Santander, manteniendo la sinergia con el estadio».
11:06
Un estadio abierto al mar y a la montaña
«Nuestra propuesta es un estadio abierto al mar y a la montaña, a la ciudad».
11:06
«Un estadio convencional es un estadio cerrado. Con un muro hostil al ciudadano. No es una cuestión de El Sardinero. Es de todos los estadios que no han sufrido operaciones de remodelación. Porque eran infraestructuras pensadas en sí mismas. Hoy hay una teoría en la que los estadios son quizá de las dos o tres piezas más importantes de las ciudades, porque desarrollan la ciudad», explica Azcárate.
11:04
La superficie del párking es de tres a siete veces superior a las plazas más emblemáticas de la ciudad.
11:03
Para que sea un nuevo foco de actividad comercial, cultural y natural .
11:02
«De antiguo aparcamiento a espacio naturalizado y central del barrio, una infraestructura de escala de ciudad», dice el proyecto.
11:01
El párking principal tiene una superficie de 26.400 metros cuadrados, más incluso que el estadio.
11:00
«El estadio, en esta ubicación, toda la actividad de vida, comercial, está en otros puntos de la ciudad. Y este punto aparece sin actividad. Presenta unas oportunidades que creemos bueno contar con ellas. Y además, la ciudad tiene una estacionalidad que le da unas connotaciones muy interesantes».
10:59
«Empezamos a aplicar nuestras guías de diseño para este proyecto. La primera guía es el entorno inmediato. La plaza de la que hablaba Sebastián. No nos ceñimos a los muros que limitan la huella del estadio. Nos abrimos al entorno».
10:58
«Pero además nos gusta hablar del contexto. Estamos en un lugar mágico y maravilloso. Situado en un punto increíble. Rodeado de grandes lugares de interés paisajístico. 'Un estadio entre el mar y la montaña'. Esta idea nos atrajo desde un primer momento y es la que nos ha llevado a crear esta propuesta».
10:56
«Los estadios van creciendo, se van transformando, adecuándose a las necesidades de los equipos y las ciudades».
10:55
Detalles del proyecto
«Nos gusta indagar y conocer lo que pasa. Era un lugar en el que prácticamente no había nada. Alguien decidió convertir una ilusión en una realidad con los antiguos Campos de Sport de El Sardinero. Se transformó esta zona de la ciudad para bien».
10:54
Va a proceder a presentar el proyecto.
10:53
Toma la palabra César Azcárate, de IDOM.
10:53
«No vamos a parar con la ambición de lo que queremos, porque creemos que lo que proponemos no es sólo bueno para el Racing, sino para todos».
10:53
«Creo que nos va a entusiasmar a todos igual que nos entusiasmó a nosotros».
10:52
«Nosotros proponemos y ustedes deben adoptarla y hacerla propia para transformarlo en un lugar increíble».
10:52
«Lo que proponemos no es tan original. Es lo que se está haciendo en otras ciudades. Debemos aspirar a más, ser ambiciosos», dice Ceria.
10:51
El auditorio, repleto.
10:51
«Venimos con toda humildad a mostrarles una ilusión, un sueño que nosotros tenemos. Los políticos deberían abrazar esta iniciativa y no pelearse».
10:50
«No venimos a decirles que queremos que el estadio mejore nuestra casa. Que se gaste el dinero de los santanderinos para mejorar nuestra casa. Lo que venimos a decirles es que lo puedan utilizar todos los santanderinos, cántabros y turistas y que se convierta en un polo de atracción, no sólo para ver el fútbol, sino porque es un lugar que merece la pena. El Sardinero es un lugar totalmente desaprovechado. No venimos a decirle a los políticos lo que ustedes tienen que hacer. Venimos a decirles que la política debe liderar este cambio».
10:49
«El Racing ha logrado empezar una transformación social, trabajando con muchas asociaciones de Cantabria».
10:48
«Hicimos modificaciones en el estadio para que la gente volviera a sentirse orgullosa del club. Hay más niños, más niñas, más mujeres que van al estadio».
10:47
«El racinguismo respondió. Volvió al estadio, los niños se ilusionaron... Los vamos a cuidar porque nosotros pensamos que son ustedes los que van a devolver el club a lo que se merece».
10:47
Manolo Higuera presenta al público del Centro Botín, entre los que hay seguidores y jugadores del Racing, el proyecto de reforma de los Campos de Sport de El Sardinero. 📷 Foto: Javier Cotera.
10:46
«El Racing debe ser un lugar del que nos sentimos orgullosos»
«Les voy a hablar desde el corazón. Cuando llegamos, nos encontramos un club que, por suerte, gracias al grupo anterior, lograron salvarlo de un destino terrible. No nos olvidemos de lo cerca que estuvo el Racing de desaparecer. Encontramos instalaciones en un estado lamentable, a la gente, desilusionada, falta de energía, de ilusión. Propusimos una ecuación muy simple: a lo que debemos aspirar es a apoyarse en el racinguismo. Lo que necesitamos es que ustedes vuelvan a creer en la ilusión, pensar en lo que se puede hacer. El Racing debe ser un lugar del que nos sentimos orgullosos».
10:44
Las peñas, también representadas.
10:44
Toma la palabra Sebastián Ceria.
10:43
«No podemos estar pensando en un escenario de 2040, porque estaríamos engañándonos a todos».
10:42
«El objetivo de máximos es que este proyecto, a las instituciones públicas no les cueste ni un duro, desde la colaboración público-privada», dice Higuera.
10:42
«Ha llegado el momento de dar un paso adelante».
10:40
«Pretendemos abrir un debate sobre algo que, por mucho que queramos esconder la cabeza como las avestruces, en algún momento habrá que atacarlo».
10:40
«La ciudad merece conocerlo».
10:39
«Es un proyecto con todo tipo de detalle, aunque hoy vamos a ver un resumen».
