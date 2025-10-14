El Racing presenta la primera maqueta de la ampliación de los Campos de Sport

10:46

«El Racing debe ser un lugar del que nos sentimos orgullosos»

«Les voy a hablar desde el corazón. Cuando llegamos, nos encontramos un club que, por suerte, gracias al grupo anterior, lograron salvarlo de un destino terrible. No nos olvidemos de lo cerca que estuvo el Racing de desaparecer. Encontramos instalaciones en un estado lamentable, a la gente, desilusionada, falta de energía, de ilusión. Propusimos una ecuación muy simple: a lo que debemos aspirar es a apoyarse en el racinguismo. Lo que necesitamos es que ustedes vuelvan a creer en la ilusión, pensar en lo que se puede hacer. El Racing debe ser un lugar del que nos sentimos orgullosos».