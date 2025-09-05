«Quiero un equipo unido en el que no haya egos»

El Racing ya lo dice sin rodeos. También su entrenador: el objetivo es el ascenso. Pero lo hace fiel a su discurso; sin plantearlos como ... una evidencia. Si en las anteriores temporadas era también un modo de restar presión al equipo, ahora es también un ejercicio de aprendizaje después de lo ocurrido en los dos últimos cursos. Así lo verbaliza José Alberto López: «Está muy bien que yo venga aquí y diga el objetivo del Racing es ascender. Si lo sabeis todos... Mi objetivo y el den todo el equipo es ascender, pero eso va a depender del día a día y de ir creciendo con humildad y respeto«.

Tras el entrenamiento de este viernes en las Instalaciones Nando Yosu, JAL, hacía una reflexión en la sala de prensa: «Respecto a las temporadas anteriores todos tenemos que mantenernos más calmados. Medios de comunicación, cuerpo técnico, jugadores, club... No volvernos locos cuando encadenamos victorias o derrotas». Este es uno de los grandes aprendizajes que reclama.

Preguntado incluso por le máxima exigencia que tendrá en su cuarta temporada en Santander, la tercera completa, y si el ascenso es ya una meta innegociable o incluso la exigencia de mínimos, es claro: «¿Y cuándo no ha sido máxima la exigencia? Yo no conozco el fútbol profesional de otra manera. Desde que estoy aquí he salido siempre a intentar ganar todos los partidos. El fútbol nos va a poner en nuestro sitio; de nada vale hablar aquí de objetivos. Claro que queremos ascender, pero nuestra exigencia debe ser día a día». Todo pese a mostrarse «contento con los tres partidos jugados, en los que hemos sido un equipo reconocible y con identidad clara, defendiendo mejor -que el año pasado- y atacando bien, aunque en eso también se puede mejorar siempre».

En una nueva vuelta de tuerca de ese discurso a medio camino entre la ilusión y la prudencia, destaca que después del pleno de victorias en las tres primeras jornadas «vivimos un momento en el que estamos ilusionados o eufóricos, pero nadie -advierte- va a subir en octubre noviembre, diciembre, enero... Subiremos o no lo haremos en mayo o en junio y hay que llegar bien a esos meses; mantenernos equilibrados. Ese es el aprendizaje de la temporada pasada».

Satisfecho con los fichajes

Lo hace con una plantilla y unos refuerzos con los que está «contento», porque «ha subido el nivel del grupo, ha aumentado la competitividad y eso, dentro de nuestra competencia interna, nos va a hacer mejores». De sus palabras se puede deducir que considera la plantilla actual superior a la de la temporada pasada, pero entonces regresa a su manual de contención. «El tiempo dirá si es mejor o pero; eso depende de muchas cosas».

«No necesariamente las plantillas más caras son mejores», decía inmediatamente antes de acotarse a sí mismo y añadir.«Yo no digo que esta sea más cara; no lo sé.Eso lo decís vosotros -por la prensa-. Lo que sí hace siempre el club es un esfuerzo para intentar darnos todas las herramientas posibles para ir mejorando». Se felicitaba aun así porque el equipo ha completado un mercado «equilibrado»: «Tenemos recursos para ganar en cualquier escenario, pero debemos hacerlo con la humildad necesaria».

En contra de lo anunciado públicamente por el director deportivo, Chema Aragón, no llegaron en las dos últimas semanas de mercado ese par de refuerzos en la zona de ataque que se fijaron como pretensión. A cambio, lo hicieron dos centrales que unirse a los ya existentes, a Mantilla y Salinas. No se moja el asturiano sobre esta cuestión y se limita a destacar lo «equilibrado» de una plantilla que ha ganado en calidad.

Tampoco se apunta la responsabilidad de este cambio de tercio, si es que realmente lo hubo y no fue solo una táctica de despiste. «Yo no he pedido nada; nunca he pedido nada«, sentenciaba. «Yo desde que estoy aquí lo único que he pedido es que en su momento cambiaran el campo 1. Lo que hacemos -añadía- es trabajar en equipo ver qué posibilidades de mercado tenemos para mejorarlo y trabajar en coordinación con la dirección deportiva«. Todo para concluir que »hemos mejorado el equipo y que tenemos muchos más recursos«. Por si no había quedado claro, lo repetía: »Estoy contento con la plantilla que ha quedado».

En cuanto a los recién llegados (se le preguntó por los dos últimos fichajes, pero generalizó a todas las incorporaciones), hace un balance común: ««Estoy contento con todas las incorporaciones. ¿Qué les pido? Trabajar para el equipo. Son jugadores que tienen nivel y que ahora deben conocer nuestra identidad y estilo y familiarizarse con ellos».

Apenas una semana después de su llegada, Facu González y Gustavo Puerta estarán en la convocatoria y pueden tener minutos, sin que JAL aclare si como titulares o no. «Claro que pueden entrar; están bien. Todos los que han venido lo han hecho en muy buen estado físico y son opciones claras», reconocía tras la sesión en La Albericia.

Y, por supuesto, lanzó un mensaje. En este caso referido a «los egos» justo después de que el mercado finalizara con once salidas, alguna de ella polémica en este sentido.

«Este grupo lo que tiene es que acoge muy bien a todo el mundo y forma una piña. Se están adaptando bien al grupo y nosotros. Es una de nuestras fortalezas como equipo». Aspira a que «aumente la competencia entre jugadores en un equipo unido, en una familia en la que no haya egos, o que los egos sean la pelea por la posición Cada semana. Eso es lo que nos va a llevar al mayor objetivo posible: poner todo al servicio del equipo», sentencia.

Dentro de esa línea de aprendizaje, dejó además otra reflexión: «Yo no quiero jugar bonito, sino jugar bien; eso es lo que quiero mejorar respecto a otras temporadas».

El Almería

«El Almería es un equipo de Primera y Rubí, uno de los mejores entrenadores no se Segunda, sino del fútbol nacional. Yo h tenido la suerte de trabajar cerca de él cuando él estaba en el primer equipo del Sporting y yo en el filial. Fue un aprendizaje muy grande«, destaca sobre su colega.

Respecto a los recursos de rival, destaca que «tiene muy buena plantilla, con muchos jugadores de Primera. Quizá haya perdido algo de talento respecto a la temporada anterior -por ejemplo, a Luis Suárez en la delantera-, pero es más equipo, juegan más juntos y compite mejor los partidos» Será el primer rival del Racing entre los teóricos aspirantes al ascenso, un Almería «muy peligroso en ataque que transita realmente bien».

Los lesionados

El domingo frente al Almería el Racing pondrá contar con Andrés, ya recuperado de sus molestias tras las fuertes entradas sufridas frente al Ceuta, que JAL calificó de «temerarias»: «Fruto de esos dos golpes estaba dolorido, incluso al ponerse las botas y al golpear, y preferimos darle un poco más de descanso, porque lo importante era que llegara al domingo en perfecto estado, como es el caso».

Quien volverá a quedarse fuera es Maguette, con «una lesión que creíamos que iba a ir más rápido«, pero que le tendrá inactivo al menos otra semana más, sin que se pueda descartar que sean dos. Los problemas de comunicación con el senegalés siguen siendo evidentes. »A veces le cuesta transmitir las sensaciones que tiene«, admite JAL. »Para el domingo no va a llegar, esperaremos a ver si puede hacerlo para la Cultural y, si no, para el siguiente partido, porque lo importante es que se recupere no rápido, sino bien».