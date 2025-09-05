El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto López. LOF
Fútbol | Racing

«Quiero un equipo unido en el que no haya egos»

José Alberto pide «calma» después del buen inicio de curso y se muestra «satisfecho» con los fichajes y la plantilla definitiva

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:17

El Racing ya lo dice sin rodeos. También su entrenador: el objetivo es el ascenso. Pero lo hace fiel a su discurso; sin plantearlos como ... una evidencia. Si en las anteriores temporadas era también un modo de restar presión al equipo, ahora es también un ejercicio de aprendizaje después de lo ocurrido en los dos últimos cursos. Así lo verbaliza José Alberto López: «Está muy bien que yo venga aquí y diga el objetivo del Racing es ascender. Si lo sabeis todos... Mi objetivo y el den todo el equipo es ascender, pero eso va a depender del día a día y de ir creciendo con humildad y respeto«.

