Fútbol | Racing El Racing busca un cambio de rumbo Nuha tendrá, si se confirma su titularidad esta tarde, que lidiar ante la defensa del Huesca en una lucha que se promete dura y desigual. / Roberto Ruiz Los cántabros, que necesitan terminar con su maldición goleadora, se enfrentan a otro candidato al ascenso, un Huesca que le triplica en presupuesto deportivo ASER FALAGÁN Santander Domingo, 13 octubre 2019, 07:51

¿Saben una cosa? El Racing no ha perdido nunca contra el Huesca. Jamás. Al menos en un partido oficial. Al menos que se tenga constancia. Una excelente estadística -aunque tramposa, porque solo han coincidido cuatro veces en Liga con tres victorias cántabras y un empate- que invitaría al optimismo si no fuera por otras mucho más comprometedoras y por la muy diferente situación de uno y otro equipo. 16,32 millones tienen los oscenses como tope salarial. El cuarto de la categoría. El del Racing supera ligeramente los 5,07, lo que le coloca en el cuarto puesto, pero mirando la clasificación a la inversa. Pero si algo tiene el fútbol es que incluso esas desventajas se pueden superar, al menos en un solo partido. Así que por qué no. Entusiasmarse no cuesta dinero, al menos en este caso, y el Racing puede aspirar perfectamente a sacar algo positivo de un estadio y ante un equipo que no es de su Liga. Pero cuántas veces ha ocurrido lo mismo. Al fin y al cabo, y aquí llega otra estadística, los cántabros solo han perdido cuatro de los diez partidos disputados esta temporada. Nada mal para un recién ascendido. El problema es que solo ha ganado uno.

El caso es que los verdiblancos afrontan esta tarde a partir de las 18.00 horas un examen muy duro. Un duelo desigual. Eso le toca hoy a un Racing que necesita su segunda victoria y, sobre todo, romper su gafe con el gol para comenzar a desperezarse en una temporada que promete ser complicada. Como ya se barruntaba y sabía el propio club, atenazado por un techo salarial, el derivado de su larga crisis económica, que le obliga a competir en inferioridad. Y es que esta vez le toca de nuevo un rival de los de arriba. El calendario no tuvo piedad de los verdiblancos; no quiso depararles un arranque algo más asequible. Y después de haberse visto las caras con la mayor parte de los favorito ahora le toca el Huesca. Un recién descendido que desde su paso por Primera ya no es un modesto -para la categoría de plata-, y que será un examinador muy severo. Para más señas, el segundo recién descendido al que se mide el Racing en este infernal arranque.

Iván Ania tiene al menos las buenas noticias de que ha recuperado efectivos. Muchos efectivos. Apenas tiene ya bajas, pero le preocupan los problemas que puedan plantearle el que ha definido como el equipo más combinativo de la categoría. Así que se ha guardado no ya la alineación que presentará en Aragón, sino incluso el sistema con el que jugará. Si el asturiano siempre esconde sus planes con celo esta vez lo hará incluso más, después de haber madurado nuevos cambios táctitos con los que tratar de contrarrestar a uno de los favoritos al ascenso a Primera.

Y es que el asturiano, que ha variado entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2 en el arranque liguero, valora cambiar de nuevo y echar mano de una táctica a la que ya ha recurrido puntualmente en alguna ocasión: alinear tres mediocentros para buscar más presencia en el centro del campo y propiciar que el equipo juegue «muy junto». Si se es inferior en lo que a las individualidades se refiere, toca hacer del bloque el mejor arma a favor, y en eso andan los verdiblancos.

Alternativas

Si finalmente se inclina por ese trivote serán Kitoko -si está en buenas condiciones-, Mario Ortiz y Sergio Ruiz quienes partan con el difícil objetivo de arrebatarle el balón al Huesca. Por delante los grandes candidatos son Yoda, Lombardo y Nuha. En cuanto al dibujo, el propio juego será el que defina y deje ver si el Racing juega con un 4-3-3 o se asemeja más a un 4-5-1.

Todo, claro, si el técnico asturiano se inclina definitivamente por esa línea de tres ejes. En caso contrario deberá sacrificar a uno de ellos. Sergio Ruiz parece asentado a día de hoy como el número tres de Ania para la demarcación, por delante de Nkaka -hoy baja por lesión- y de un Dani Toribio que ya ha recibido el alta médica, pero cuya fractura de esternón ha mantenido inactivo casi desde que arrancó la temporada. A favor del astillerense puede estar el estado físico de Kitoko, que ya ha terminado la semana con normalidad, pero se perdió el partido ante el Girona por lesión.

También se avecinan cambios en el lateral, con Carmona por la derecha -Buñuel está con la sub 21- en unos flancos que completará, como es habitual, Moi por la izquierda. Dos curtidos zagueros como Alexis y Jordi Figueras deben dar más solidez aún a un entramado defensivo que se plantea a priori muy fuerte. Quizá con ellos el equipo dé un paso atrás posicionalmente, atentos ambos a que nunca se les pueda buscar la espalda. Pero los dos curtidos centrales cumplen a la perfección esa menor explosividad que se deriva del paso de los años con calidad, experiencia y colocación. Todo lo necesario para viajar a Huesca con expectativas. Y es que el problema del Racing, al menos por ahora y una vez solventado el problema de la gestión de los últimos minutos, parece más en la delantera.

Solo ante el peligro

Allí todo apunta a que habrá un solo punta específico. Un infiltrado en la defensa local que deberá bregar, y mucho, para buscar oportunidades más allá de lo que la calidad de Yoda y Lombardo, esos jugadores diferentes que el Racing tiene en las bandas, puedan aportar. y con ese escenario el máximo candidato es Nuha. El catalán es el más potente de los delanteros disponibles, todos ellos de características muy diferentes. Y su envergadura y capacidad física le dan ventaja -al menos a priori- frente a goleadores quizá más determinantes como Barral y David Rodríguez. Porque Jon Ander, al margen de que deba recuperar el ritmo de competición, sigue sin ficha. Claro que, de nuevo, Iván Ania, ha demostrados saber esconder muy bien sus planes.

Y hace bien. No lo tendrá fácil en absoluto. Míchel Sánchez, que por cierto cumple hoy cien partidos como entrenador en el fútbol profesional, no solo es, como él, un técnico con gusto por el buen fútbol, sino que además cuenta con futbolistas para ponerlo en juego. En el Rayo ya demostró su fidelidad a su propio estilo. Para ascenderlo y también el curso pasado en Primera, aunque acabara destituido. Los malos resultados obligaron a que Vallecas dijera adiós a quien fue un mito con su camiseta, pero su prestigio quedó intacto y en el Huesca está demostrando de nuevo el porqué.

De momento ya ha lanzado un aviso ante la inminente visita cántabra: «Creo que se van a escapar pocos puntos de El Alcoraz». Quiere un equipo «dominador e intenso en la presión» y lo hará con la ausencia de Escriche, a quien el propio entrenador ya ha descartado. Su baja se ha unido a la ya conocida de Álvaro Fernández, que convocado con la sub 21 dejará su puesto en la portería a Rubén Yáñez. Más dudas han surgido en torno a la presencia del cántabro Raba, que arrastra molestias pero no está completamente descartado para la cita. En este caso Míchel duda sobre «si es precipitado meterle ya en la dinámica de la competición». Porque una cosa está clara: hasta la quinta jornada el cántabro era un imprescindible en los planes del técnico madrileño.

Un once sólido

En consecuencia, y si no se producen sorpresas, los aragoneses presentarán una alineación formada por Yáñez; Miguelón, Pulido, Josué Sá y Luisinho en la defensa, aunque en el lateral izquierdo se mantiene la duda entre el portugués, que regresa tras cumplir su sanción, y Galán, que jugó por la zurda ante el Málaga. Por lo demás, el equipo podría ser muy similar al que los oscenses presentaron ante los malaguistas, con Mosquera y Mikel Rico como modiocentros, Ferreiro (otro exracinguista que, como Pedro López volverá a medirse a su exequipo) y Sergio Gómez por las bandas y con Juan Carlos y Okazaki como hombres más adelantados.

Sí, Okazaki. Ese mismo futbolista al que el Málaga trató de inscribir menos de 48 horas antes de enfrentarse al Racing en la jornada inaugural. Entonces no pudo y en plena crisis malaguista por el tope salarial el japonés entonces fichaje estrella -y casi único- se marchó al Huesca. Ahora sí que puede medirse al Racing. Y solo él cobra bastante más que la mayor parte de la plantilla verdiblanca. Pero ya saben: el Huesca nunca ha ganado al Racing. Siempre queda el recurso a la estadística y al tópico de que el dinero no lo es todo. De momento, y por echar mano de otro lugar común, saldrán a jugar solo once futbolistas por cada bando. Y este Racing ha demostrado, pese a sus errores y falta de puntería, que oficio no le falta. Hoy necesitará mucho. La resolución, a partir de las seis de la tarde.