El Racing cambia el ritmo y a sus rivales

El Racing es un martillo pilón. El líder de la Segunda División sigue y sigue y no hay quien lo eche abajo. Pese a sus ... dos caras y a su condición de montaña rusa sigue encaramado en lo más alto de la clasificación mientras sus rivales se alternan incapaces de seguirle el ritmo. Se han consumido diez jornadas, o lo que es lo mismo, prácticamente un cuarto de campeonato, y el Racing, con sus irregularidades e inmerso en un debate continuo sobre su endeblez defensiva, no se ha apeado de la cuarta posición y actualmente lidera la tabla después de haberles ganado en el tú a tú a los que intentan seguirle el paso, como fue el Deportivo de La Coruña, el pasado domingo (2-1) o al Almería (2-3).

Más allá de que sus armas varíen, se pongan en entredicho, se discutan... Lo cierto es que el Racing empezó el campeonato en lo más alto con el Sporting de Gijón y los asturianos, se descolgaron, trató de seguirle el ritmo el Málaga y hoy está a un punto del descenso; idéntico camino tomó el Eibar, que en las tres primeras jornadas se apuntó a candidato y hoy se encuentra a dos puntos de la zona roja. Similar sendero adoptó el Huesca que empezó fuerte y comparte plaza de peligro con el conjunto armero.

LOS DATOS 50 jornadas lleva el Racing en puestos de play off de ascenso a Primera División en las últimas tres temporadas.

28 jornadas acumula el equipo racinguista en plazas de ascenso directo a la élite del fútbol español desde que llegó José Alberto al equipo.

24 y 17 goles ha anotado y ha encajado, respectivamente, el Racing esta temporada, unos registros que le colocan líder en ambos apartados.

Y entre los que han logrado superar el primer filtro, entre esos, el Racing también manda. En las diez jornadas, la cabeza de la tabla ha tenido, además de a los de José Alberto, otros cinco líderes más: Burgos, Valladolid, Deportivo, Almería y Cádiz. De ese quinteto, los verdiblancos han mirado desde lo alto a todos. En seis jornadas, por tres los gallegos, una los andaluces y otra más, el Valladolid y el Burgos que desde entonces andan haciendo la 'goma', permítase la expresión ciclista. Nadie tiene el ritmo de crucero de este Racing que con su mejor versión a ratos sigue imponiendo su ley en este arranque de Liga, responsabilizado, motivado y aleccionado por un pasado cercano que le pone en guardia cada semana.

Difícil de entender

Aún así no deja de ser ciertamente contradictorio que con 24 goles a favor se haya escapado en solitario en este capítulo y, a su vez, comparta bagaje con el colista, el Zaragoza, en cuanto a goles encajados con 17 tantos. Inédito. En esta parcela hay otros aspirantes como el Almería y Sporting que empatan a lo malo con los cántabros, pero marchan séptimo y noveno, respectivamente, que si bien no deja de ser extraño no lo es tanto como lo de los verdiblancos. Esto último tiene una explicación definitiva y es que el líder de la Segunda tan solo ha dejado su portería a cero en una jornada, ante el Málaga (3-0).

En tres partidos encajó un gol, cinco veces recibió dos tantos y en un encuentro, frente a la Cultural Leonesa, le cayeron cuatro. Con este promedio cuesta más creer de lo que es capaz cuando tiene la pelota. Sin embargo, cuando un equipo tiene a estas alturas a dos jugadores liderando la tabla de goleadores todo se explica más fácil. Con diez partidos disputados, Jeremy y Andrés Martín, ambos con seis tantos, empatados con Agus Medina, del Albacete, son actualmente los que comandan la parcela goleadora. Lo del sevillano sirve para continuar con lo que hizo el año pasado, cuando con 16 goles firmó su mejor registro desde que es futbolista profesional. La eficacia del de Aguadulce quedó demostrada en el curso pasado, en el que fue nombrado mejor futbolista de la categoría dos meses por la LaLiga. Pero a su contundencia se ha sumado la de un chaval que sin que nadie contase con ello -el último día de mercado estaba con la maleta para irse al Ceuta- ha contribuido con seis goles al despegue de su equipo y el suyo particular. Obviamente, los seis goles que lleva por ahora, también es para Jeremy el mejor registro desde que abandonó las categorías inferiores. Y claro, si a este panorama el Racing añade que con una sola diana menos, Asier Villalibre les sigue de cerca, el potencial ofensivo de este equipo empieza a tener un sentido.

Y todo ello en medio de ese recorrido de montaña rusa en el que viaja el Racing capaz de que su entrenador asegure un día que su equipo «ha hecho el peor partido desde que estoy en el banquillo» -y va para tres años- y en apenas quince días los hechos le empujen a asegurar que el mismo grupo que dirige «ha hecho el mejor partido de la temporada». Ese es el Racing.

Y no es nuevo este ritmo continuo difícil de seguir por sus rivales. El curso pasado, al margen de Elche, Levante y Oviedo, que ascendieron, pelearon en lo alto de la tabla con el Racing el Mirandés y el Granada. Sin embargo esta temporada ambos andan, por el momento, en otra guerra, ocupando contra pronóstico puestos de descenso. Por valorar aún más la regularidad de este incierto -valga la incongruencia- Racing, el Cádiz y el Deportivo de La Coruña , sus dos rivales más cercanos actualmente, la temporada pasada acabaron decimotercero y decimoquinto, respectivamente. Es decir, no tuvieron que forzar el motor tanto como el Racing.

Así las cosas, con la victoria del pasado domingo frente al Dépor, además de recuperar el liderato, el Racing cosechó la quincuagésima jornada en puestos de play off y la número 28 en ascenso directo en la era José Alberto. «Seguimos trabajando para que la racha no pare, seguimos en el camino hacia el objetivo», apuntó el club cántabro en sus redes sociales tras ganar a los gallegos. Pues nada, no se hable más, que nadie le despiste.