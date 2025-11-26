El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Maguette, en pleno salto con Curro para cabecear el balón en el partido ante el Burgos. César Manso / LOF

El Racing conquista el aire

Los verdiblancos son el equipo de Segunda que más goles ha marcado de cabeza, siete en total y cinco de ellos como visitante. El mejor registro aéreo de la categoría

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Brian Clough, el exfutbolista y entrenador inglés que convirtió a un modesto como el Nottingham Forest en bicampeón de Europa a finales de los 70 ... y principios de los 80 con ascenso a Primera incluido, era un tipo con un carácter que no admitía término medio. Al contrario que el resto de técnicos de la época, que prefería el juego aéreo y directo, él estaba empeñado en que el balón tenía que ir raso por el suelo. «Si Dios hubiera querido que jugáramos al fútbol por el aire, habría puesto césped en el cielo», decía con contundencia. Pero resulta que esta temporada el Racing ha puesto esa frase en duda.

