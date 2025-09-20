El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Chema Aragón y Manolo Higuera. Javier Cotera
Fútbol

El Racing, cuarto límite salarial de Segunda

Con 12,1 millones, el club cántabro sólo se ve superado por Leganés, Las Palmas y Valladolid, aunque con las excepciones de Almería y Granada

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Racing sigue creciendo a nivel económico y, tras la publicación ayer por parte de LaLiga de los límites salariales de Segunda División para esta ... temporada, el club cántabro aparece como el cuarto más fuerte, sólo superado por Leganés, Las Palmas y Valladolid.

