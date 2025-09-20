El Racing, cuarto límite salarial de Segunda

El Racing sigue creciendo a nivel económico y, tras la publicación ayer por parte de LaLiga de los límites salariales de Segunda División para esta ... temporada, el club cántabro aparece como el cuarto más fuerte, sólo superado por Leganés, Las Palmas y Valladolid.

Como ya avanzó El Diario Montañés hace una semana, el Racing cuenta con un margen para la confección de la plantilla ligeramente superior a los doce millones de euros (12,106), de los que, según se desgrana de sus comparecencias públicas, el director deportivo verdiblanco, Chema Aragón, no ha hecho uso en su totalidad.

Se trata de una cifra ligeramente inferior a la de la pasada temporada en estas fechas, cuando la entidad cántabra se plantó en los 12,257, que en el mercado invernal se plantaron en los 13,773. Una dinámica que el Racing espera seguir también este curso, para tener una horquilla mayor por si es necesario reforzar la plantilla en el mes de enero de cara al tramo final de la competición.

Un cuarto puesto con matices

Eso sí, lo del cuarto puesto tiene sus matices, ya que sólo hace falta mirar a la parte baja de la tabla para entender que hay algo raro. Granada y Almería, con 4,298 y 3,395, respectivamente, son los clubes con menor límite salarial. Algo que no se ajusta a la realidad, ya que sus plantillas son de las más poderosas de la categoría. Ahí entran en juego las interioridades de LaLiga a la hora de efectuar los cálculos y permitir estos desfases. Algo de lo que, precisamente, se quejaba ayer José Alberto en rueda de prensa.

El Leganés, con 14,773, tiene el límite salarial más alto; seguido por Las Palmas, con 13,337 y Valladolid, con 12.165. Lo que se puede extraer de la lista es que esta temporada no hay transatlánticos a nivel económico y la igualdad manda entre todos los competidores. Además, más allá de los alterados casos de Almería y Granada, el suelo económico ha crecido con respecto a campañas anteriores, y los tres ascendidos, más allá de la Real Sociedad B -que computa con el primer equipo-, superan con creces los seis millones de euros.

Llaman la atención los casos de Cádiz, con apenas 7,065 millones de euros de límite salarial; el del Mirandés, que supera a los gaditanos con 7,891 y logran su techo histórico y, a nivel positivo, el Huesca, que alcanza los 11,492, que le sitúan como el tercer club con más margen. De todas formas, como dice José Alberto, lo importante no es lo que pueden gastar, sino lo que gastan, y eso, a día de hoy, no es un dato que se haga público.