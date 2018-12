El Racing despide a Juanjo para dar entrada a un delantero El delantero de Ontaneda, que ya en verano estuvo en una situación delicada dejará hoy mismo de ser futbolista del equipo cántabro DM . Santander Lunes, 24 diciembre 2018, 15:28

Era en cierto modo la crónica de una muerte anunciada que se va a producir justo en Nochebuena. Tras una reunión de última hora, Juanjo Expósito está a punto de dejar de ser jugadores del Racing. El delantero de Ontaneda, que ya en verano estuvo en una situación delicada (aunque no se le comunicó oficialmente nada) dejará hoy mismo de ser futbolista del Racing. El motivo, un despido sin acuerdo para liberar una ficha (todas las profesionales están ocupadas) y que así pueda incorporarse un nuevo delantero con la apertura del mercado de invierno. Probablemente Alberto Noguera, con quien las conversaciones están más que avanzadas. Y si no, algún otro futbolista.

El plazo para inscribir jugadores se abre con el año y el Racing no ha ocultado nunca que trabaja desde el mismo verano en la llegada de otro delantero. Esa era la decisión del director deportivo, Chuti Molina, y la consigna del presidente, Alfredo Pérez. Al final del periodo estival no se pudo firmar a ninguno de los futbolistas pretendidos y Juanjo Expósito pudo seguir en el equipo (no así Antonio Tomás, a quien ya se le había contado que no se contaba con él y recibió la carta de despido). Pero ahora el de Ontaneda deja el Racing.

Termina así la segunda etapa de Juanjo como verdiblanco. La cuarta, estrictamente, porque militó como cedido en el Sevilla B y el Alavés, pero siempre con el mismo contrato con el Racing. Tras rechazar varias veces la propuesta de regresar al Racing ya en Segunda B, en verano de 2017 aceptó la oferta de Manolo Higuera. Sin embargo, no ha tenido éxito en su nueva etapa y ahora deja definitivamente un club con el que tenía firmado incluso seguir como técnico una vez retirado.