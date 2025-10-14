El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la derecha de la imagen, Arana sujeta a Puerta durante las protestas al final del partido en Gijón. Javier Cotera

Al Racing no le encaja el tiempo extra

Norma e interpretación. José Alberto, que se quejó en Gijón de que los tiempos añadidos se encogen o estiran en función del resultado, puso de relieve lo difícil que es aplicar una norma que responde al criterio arbitral en último término

Marcos Menocal
Leila Bensghaiyar

Marcos Menocal y Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Once minutos el más extenso y tres el mas corto. Los tiempos añadidos en los partidos del Racing de las nueve jornadas que van de ... Liga no fueron excesivamente determinantes, al menos por lo ocurrido oficialmente durante ellos. Otra cosa bien distinta puede ser que la decisión de añadir más o menos fuera un tanto arbitraria, como se puede deducir de las declaraciones de José Alberto tras lo ocurrido el pasado domingo en El Molinón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  7. 7 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Al Racing no le encaja el tiempo extra

Al Racing no le encaja el tiempo extra