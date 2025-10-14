Al Racing no le encaja el tiempo extra

Once minutos el más extenso y tres el mas corto. Los tiempos añadidos en los partidos del Racing de las nueve jornadas que van de ... Liga no fueron excesivamente determinantes, al menos por lo ocurrido oficialmente durante ellos. Otra cosa bien distinta puede ser que la decisión de añadir más o menos fuera un tanto arbitraria, como se puede deducir de las declaraciones de José Alberto tras lo ocurrido el pasado domingo en El Molinón.

En el partido del Racing ante el Sporting, el colegiado de la contienda señaló ocho minutos, pero durante el transcurso señaló al cuarto árbitro que añadiera uno más debido al tiempo perdido por la consulta al VAR de una expulsión de Kevin Vázquez, jugador rojiblanco. A José Alberto no le cuadraron los números, más aún después de, como recordó, el partido había dado para más como consecuencia de los cambios y las demoras. Y en medio de la polémica, llegó el gol de Mario García que no subió al marcador por haber señalado el colegiado dos segundos antes de su lanzamiento el final del partido. Al míster racinguista le hizo explotar en rueda de prensa, no por la decisión de anular el gol, porque en eso no hay debate ya que el árbitro pitó antes del golpeo del lateral, sino por no aplicar bien la norma de los añadidos.

José Alberto se quejó de que «cuando el Racing gana se añaden quince y cuando pierde...» en alusión a que son muchos menos. Los datos sí que apoyan el discurso en varias ocasiones; ante el Albacete, con 2 a 3 en el marcador, el trencilla añadió once y el Racing sufrió para mantener el resultado. No ocurrió nada determinante en el tiempo extra ni tampoco nada durante el partido que aconsejara un añadido más largo pero al técnico se le hizo eterno. Sí fue determinante en El Arcángel, en el que el Racing empató a dos con el Córdoba. Un penalti cometido por Salinas más allá de los noventa reglamentarios provocó el gol del empate. El VAR revisó la jugada y añadió tres minutos más como consecuencia, pero sin que nada escapara de la norma. Ante la Cultural Leonesa sí que el tiempo añadido, seis minutos con cinco goles anotados antes de la señalización y los cambios de ambos equipos se antoja corto para lo que está siendo habitual. El Racing redujo distancias con un gol de Andrés Martín que hizo que el estadio se viniera arriba apoyando a los verdiblancos con la consiguiente posibilidad de dar vuelta al marcador. Ante el Andorra fueron siete, con derrota por la mínima del Racing; frente al Málaga fueron tres, con victoria contundente del Racing; ante el Ceuta y el Almería, con sendas victorias verdiblancas, el cartelón del cuarto árbitro señaló cinco y siete, respectivamente, y tampoco hubo nada que se escapara de la norma. Ante los ceutís el marcador señalaba ya un contundente 4 a 1 para los de José Alberto difícil de voltear. Ante el Almería sufrió con el equipo andaluz volcado, pero el tiempo añadido respondió a lo ocurrido en el campo. Las modificaciones sobre el tiempo añadido que han llegado al fútbol moderno, pese al reglamento, aún tienen un espacio para la interpretación y eso es una arma de doble filo.