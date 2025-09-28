El Racing, instalado en la zona alta a pesar de la derrota

La séptima jornada de Segunda División dejó una clasificación apretada en la zona alta, donde del Racing, a pesar de su derrota de ayer ante ... el Andorra (1-2), sigue instalado entre los aspirantes al ascenso. Los de José Alberto ocupan la cuarta posición con 13 puntos, fruto de un inicio de curso sólido pese a su último tropiezo, y mantienen el pulso con los conjuntos que encabezan la tabla. En la parte alta, el Deportivo comanda la clasificación con 15 puntos después de empatar ante el Eibar (1-1) y el Andorra, con su victoria frente a los verdiblancos, sube a zona de ascenso directo, en el segundo puesto, con 14 puntos, uno más que el Racing. Aunque entre los andorranos y los cántabros se encuentra el Cádiz, que hoy juega ante el Celta, en la tercera plaza.

Entre los perseguidores inmediatos del Racing, equipos como Eibar y Valladolid que también se mantienen en la pelea, lo que anticipa una lucha durísima por cada puesto. El Racing, con 18 goles a favor y 14 en contra, presenta una de las delanteras más productivas de la categoría, pero también una defensa que deberá ajustar para no perder terreno.

La derrota de ayer en El Sardinero ante el Andorra impidió un salto mayor en la tabla, aunque los resultados de rivales directos suavizaron el golpe y mantienen al conjunto santanderino en la zona noble. Con todo, el Racing sigue dependiendo de sí mismo.

El calendario inmediato le pondrá a prueba y cada jornada se convierte en una oportunidad para confirmar que su sitio está entre los que pelean por volver a Primera División.