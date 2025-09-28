El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy conduce el balón perseguido por Villahermosa. Juanjo Santamaría

El Racing, instalado en la zona alta a pesar de la derrota

Los de José Alberto no pueden recuperar el liderato tras caer ante el Andorra y se colocan cuartos a falta de los últimos resultados

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

La séptima jornada de Segunda División dejó una clasificación apretada en la zona alta, donde del Racing, a pesar de su derrota de ayer ante ... el Andorra (1-2), sigue instalado entre los aspirantes al ascenso. Los de José Alberto ocupan la cuarta posición con 13 puntos, fruto de un inicio de curso sólido pese a su último tropiezo, y mantienen el pulso con los conjuntos que encabezan la tabla. En la parte alta, el Deportivo comanda la clasificación con 15 puntos después de empatar ante el Eibar (1-1) y el Andorra, con su victoria frente a los verdiblancos, sube a zona de ascenso directo, en el segundo puesto, con 14 puntos, uno más que el Racing. Aunque entre los andorranos y los cántabros se encuentra el Cádiz, que hoy juega ante el Celta, en la tercera plaza.

