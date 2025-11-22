El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las gradas de los Campos de Sport. Alberto Aja

El Racing ha invertido ya más de 400.000 euros en reformas que correspondían al Ayuntamiento

El mayor montante corresponde al pintado y reparación, o sustitución cuando fue necesario, de todos los asientos de los Campos de Sport

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

El Racing ha invertido más de 400.000 euros en mejoras del estadio que de acuerdo con el convenio de uso debía llevar a cabo ... el Ayuntamiento, según los datos del propio club. Aunque no se trata de la única, la actuación más significativa, y también la que una inversión más importante ha exigido, ha sido la reparación y pintado –o sustitución, en los casos necesarios– de todos los asientos, una actuación que el club consideraba urgente y que, ante los sucesivos retrasos en la actuación, decidió asumir de primera mano a la espera de que se le compensara posteriormente.

