El Racing ha invertido ya más de 400.000 euros en reformas que correspondían al Ayuntamiento

El Racing ha invertido más de 400.000 euros en mejoras del estadio que de acuerdo con el convenio de uso debía llevar a cabo ... el Ayuntamiento, según los datos del propio club. Aunque no se trata de la única, la actuación más significativa, y también la que una inversión más importante ha exigido, ha sido la reparación y pintado –o sustitución, en los casos necesarios– de todos los asientos, una actuación que el club consideraba urgente y que, ante los sucesivos retrasos en la actuación, decidió asumir de primera mano a la espera de que se le compensara posteriormente.

Tras la última reunión de seguimiento del convenio, celebrada el pasado miércoles y encabezada por Gema Igual y Manolo Higuera, no se ha informado de ninguna novedad al respecto, de modo que el club sigue sin recibir compensación o reingreso alguno por unas obras que datan ya de hace más de dos años.

El motivo de la urgencia con las que quería abordarlas era, además del propio mantenimiento del estadio, las pésimas condiciones en que los abonados y el público en general debían seguir los partidos, con asientos sucios, deteriorados y, en algunos casos, directamente rotos. Además, la grada presentaba calvas, lo que incidía, si bien no de modo diferencial sí significativo, en un menor aforo del estadio y, por lo tanto, en potenciales recaudaciones por taquilla (o venta de abonos).

Estratégico

Este aspecto cobra especial importancia si se tiene en cuenta que el club ha topado su número de abonados tras superar los 18.200, y que incluso ha llevado a cabo pequeñas actuaciones para ganar una fila más de asientos y aumentar así ligeramente la capacidad de los graderíos. De hecho, sigue trabajando en alternativas para hacerlo crecer aún más a la espera de que prospere o no el proyecto de reforma y ampliación que ha presentado al Ayuntamiento, pero resultaría ya extremadamente complejo o podría incluso afectar a la calidad de la visibilidad. Con su actual superficie, infraestructura y normativa en vigor, los graderíos de El Sardinero están al límite de su capacidad.