El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Higuera y Ceria escoltan a Chema Aragón. Daniel Pedriza

El Racing tendrá un límite salarial cercano a los 12 millones

LaLiga hará públicos este mes los techos de gasto de los equipos de Primera y Segunda, con los verdiblancos entre la clase media-alta

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

LaLiga anuncia este mes de septiembre los límites salariales de Primera y Segunda División y el Racing maneja una previsión que, sin llegar al tope ... de la temporada pasada, cuando se pudo computar el traspaso de Peque, sí superará ampliamente los diez millones de euros y puede rondar incluso los doce. Los ingresos en márketing y taquillas (entradas y abonos) volverán a incrementarse, pero el salto cualitativo se produjo el año pasado. En consecuencia, y aunque no se podrá repartir esta cifra, la cantidad no debe ser excesivamente lejana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  3. 3 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  6. 6

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  7. 7

    El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional
  8. 8

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  9. 9

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Racing tendrá un límite salarial cercano a los 12 millones

El Racing tendrá un límite salarial cercano a los 12 millones