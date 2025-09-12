El Racing tendrá un límite salarial cercano a los 12 millones

LaLiga anuncia este mes de septiembre los límites salariales de Primera y Segunda División y el Racing maneja una previsión que, sin llegar al tope ... de la temporada pasada, cuando se pudo computar el traspaso de Peque, sí superará ampliamente los diez millones de euros y puede rondar incluso los doce. Los ingresos en márketing y taquillas (entradas y abonos) volverán a incrementarse, pero el salto cualitativo se produjo el año pasado. En consecuencia, y aunque no se podrá repartir esta cifra, la cantidad no debe ser excesivamente lejana.

En este mercado estival, y en especial tras las últimas incorporaciones, el club ha apurado más que el año pasado este tope calculado, si bien queda aún un pequeño margen para potenciales refuerzos de invierno. Además, conviene tener en cuenta que es el primer mercado que el Racing ha afrontado ya oficialmente fuera del proceso concursal, con lo que se le aplican otros criterios –menos restrictivos– a la hora de ajustar ese 'fair play' financiero que impone LaLiga en sus dos categorías.

Desde el cambio de propiedad, el club ha visto incrementado su techo de salarios en cada mercado. Una consecuencia lógica del incremento de ingresos y de la situación en la que Sebastián Ceria y Manolo Higuera recogieron el club, hasta el extremo de verse obligados a llevar a cabo, entre otras medidas, una ampliación de capital de cinco millones de euros.

Se prevé que las cifras que LaLiga haga públicas próximamente confirmen a los verdiblancos entre la clase alta de LaLiga, siempre con la excepción hecha de los tres descendidos, que año tras año manejan unos presupuestos inasumibles para el resto de los competidores.

Tras un arranque de ejercicio en el que, como es habitual, LaLiga había hecho un cálculo inferior, elRacing ha cargado durante estos dos meses partidas que le permitirán acercarse, aunque en ningún caso alcanzar, los 12,247 millones de euros que tuvo como tope el septiembre pasado, que por otra parte no llegó a agotar. De hecho, este es otro de los motivos, además de fichajes y renovaciones, por el que el remanente, aunque existe, será menor, siempre a la espera de la revisión que se produce a principios de año, una vez se abre una nueva ventana de fichajes.