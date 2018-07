El Racing presenta a Jordi Figueras y Jon Ander Daniel Pedriza Figueras es central y suma 150 partidos entre Primera y Segunda División y Jon Ander es delantero y procede del Amorebieta MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 4 julio 2018, 19:55

«Venir a un equipo como el Racing es lo que buscaba». «En cuanto oí la palabra Racing no pensé más». La primera frase es de Jordi Figueras (Lleida, 1987) y la segunda de Jon Ander Pérez (Vitoria, 1990). Ambos futbolistas han sido presentados esta tarde en El Sardinero como jugadores del conjunto cántabro. Han firmado por tres temporadas cada uno.

Sus perfiles y trayectorias son totalmente opuestos; Figueras es central y suma más de 150 partidos entre Primera y Segunda División, además de experiencia en las Ligas turca, rusa, alemana e india. Ander, por su parte, es delantero y procede del Amorebieta, club con el que debutó en Segunda B el año pasado.

No obstante los dos han elegido el Racing –según ellos mismos se han encargado de recordar hoy– por delante de otras propuestas: «Tenía tres o cuatro ofertas de otros equipos, algunas del extranjero, económicamente mejores que la del Racing, pero hablé con Chuti Molina, me explicó el proyecto y le dije que sí», reconoció el defensa catalán. El delantero vasco insistió en que «una oportunidad así no se puede desaprovechar».

Los dos futbolistas, tercer y cuarto fichaje del Racing, reconocieron durante su presentación que la llamada de Chuti Molina, director deportivo, fue clave en su decisión: «Conozco a Chuti de hace muchos años. Pensamos igual en muchas cosas, sé de su capacidad para organizar equipos de calidad. Me dijo que venía a un equipo ganador, que no sólo piensa en subir este año...», selañó Figueras. Ander fue mucho más expresivo: «Acabo de coger las vacaciones pero tengo unas ganas del copón de empezar».

Con perfiles distintos y trayectorias diferentes, lo cierto es que ambos tienen también similitudes. Pese a los 31 años de Figueras y los 28 de Ander los dos han firmado dos contratos de tres temporadas cada uno, una circunstancia un tanto fuera de lo normal que incluso el defensa central admitió. «Sí, no es muy común. El año pasado jugué 18 partidos de los 20 que había en la Liga india. Pero la edad es un número y si te cuidas y entrenas puedes dar tu mejor versión».

El catalán, que sabe lo que es jugar con el Celta, Valladolid, Rayo Vallecano (con quien debutó en Primera) o Betis en categorías superiores indicó que eligió la propuesta del Racing «por la estabilidad familiar y por regresar a España».

Si por un lado Figueras puede aportar toda la experiencia que le reportan sus numerosas temporadas en el fútbol de élite, el caso de Ander llama la atención puesto que pese a ser un goleador, le ha costado mucho dar el salto. A sus 28 años, después de pasar por las categorías inferiores del Alavés, Aurrerá, Beasaim, fue la pasada temporada cuando debutó en Segunda B: «Me hubiera gustado dar el salto un poco antes. Las cifras eran buenas, pero si te metes en la ruleta es difícil salir. El año pasado me dieron la oportunidad y respondía con goles. Eso es lo que me pide Chuti».