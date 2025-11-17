El Racing presume de equipo femenino

José Compostizo Astillero Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

El Racing femenino vive un momento dulce. Tras la derrota del Elche, la pasada jornada, y después de más de dos meses de competición en las tres principales categorías del fútbol femenino español, de los 72 equipos que lo conforman –Primera División, Primera Federación y los tres grupos de Segunda RFEF–, solo hay uno que puede presumir de no haber conocido la derrota hasta el momento, el Racing. Es el único equipo español que aún no ha perdido en Liga. Una gesta que habla de la solidez, la constancia y el crecimiento del grupo que dirige Mario Ortiz.

Ni Barcelona, en Primera División, ni el Alavés en Primera Federación, ni en el grupo II el Zaragoza ni el grupo III el Extremadura, por citar únicamente a los primeros clasificados, han logrado mantener la condición de invicto a estas alturas de la temporada. Tan solo el Racing en el Grupo I de Segunda Federación, lleva un campeonato inmaculado.

Los números impresionan: seis victorias, cuatro empates y ninguna derrota en diez jornadas. Las verdiblancas, son las máximas goleadoras del grupo (22 goles) y las que menos encajan (cinco tantos). Son, eso sí, uno de los equipos que más empates ha sumado en la presente campaña. Unos números que las permite situarse en la zona alta de la clasificación, concretamente en tercera posición a tan solo cinco puntos del líder, el Celta. Pero más allá de las estadísticas, el Racing transmite sensaciones de equipo hecho, de bloque competitivo capaz de adaptarse a cualquier escenario. Triunfos ante el Celta (3-0), Deportivo (1-0) o el empate (0-0) en Carabanchel frente al Madrid CCF, han sido la confirmación definitiva de que este proyecto va muy en serio.

Además, el Racing B se está convirtiendo en un buen ejemplo de lo que significa tener un buen filial, ya que en los últimos años jugadoras como Luna Cavada, Aitana, Paulita o Ángela, conocida futbolísticamente como Rubia, han tenido la oportunidad de dar el salto al primer equipo. Otras, como María Abascal o Daniela Fernández, se foguean en Tercera Federación con el objetivo de subir al primer equipo el próximo curso. Asimismo, en el conjunto filial hay una serie de futbolistas muy interesante con una proyección tremenda que aún se encuentra en edad juvenil y que ya son importantes para el coordinador racinguista del fútbol femenino, Manu Vacas.

El Racing no solo gana y compite, sino que también impone respeto. En La Planchada o lejos de ella, mantiene la misma identidad: intensidad, orden y ambición. En una categoría tan exigente como la Segunda Federación, donde los márgenes son mínimos, el conjunto cántabro se ha ganado un lugar destacado por méritos propios.

Más de la mitad, cántabras

La plantilla del Racing está compuesta por 23 jugadoras, de las cuales, doce, son cántabras: Paula Muñoz, Ángela Fernández, Ali Ruiz, Luna Cavada, Paula García, Valentina Lucumi, Nerea de Diego, Mariajo, Irene Carral, Jimena Cabrero, Naiara Ordax y Aitana García. A ellas se les unen, dos catalanas, Xesca Carbó y Anna Reina; dos de Elche, Arantxa Pérez y Claudia Rabasco; además de Ana María Domínguez, de Gran Canaria. María Corbacho es de Cáceres; Esther Calderón, Miriam Valladolid y Sandra Calvo, de Madrid; María Ortiz de Valencia y Sonia del Mar es de Colombia. Un equipo que tiene una media de edad de 21,5 años. Las mayores son Ali Ruiz y Sandra Calvo, con 27 años. Y las más jóvenes, Paula García y Aitana García, con 17.

El conjunto racinguista, que ya ha superado un tercio de Liga, está viviendo una temporada de ensueño, algo que le permite ilusionarse con cotas altas en este curso. Este próximo fin de semana las de Mario Ortiz reciben en La Planchada (16.00 horas) a la Real Sociedad B con la sana intención de dormir en la segunda plaza liguera, a expensas de lo que hagan sus rivales. El invicto de España lo tiene el Racing.