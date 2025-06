Iván Crespo (Santander, 1984), exportero y excapitán del Racing, con un ascenso a Segunda en su haber y con un infructuoso paso por el Mirandés, ... siente que el racinguismo debe «creer que se puede».

-¿Hasta qué punto cree que saber llevar la presión es importante a día de hoy en el fútbol?

-Muy importante. Si tienes la cabeza liberada, las piernas funcionan mejor. Está claro que tienes que estar bien físicamente, porque si no, no te da, pero creo que la mente tiene un papel incluso más importante que el físico y, sobre todo, en partidos como los de ahora, en los que tienes poco margen de error. Un mal día te manda para casa y es muy importante saber gestionarlo.

-¿Cómo cree que ha cambiado el Racing desde su salida del club hasta el presente?

-La evolución más grande ha sido desde la llegada de Sebastián Ceria y Manolo Higuera. Al año siguiente del ascenso con Romo, la temporada de Segunda fue difícil. La llegada de José Alberto dio un giro al equipo y consiguió el objetivo de la permanencia, que al principio parecía muy difícil. La unión que hay entre la afición y los jugadores, el campo lleno todos los domingos, los niños en todos los sitios con las camisetas del Racing y en Cantabria es el primer equipo para todo el mundo. Están arreglando los campos, El Sardinero es una pasada, están haciendo las cosas bien,.. Lleva su tiempo, pero ha cambiado mucho. Está más cerca de volver a Primera División y de codearse con los mejores. Si llegan, van a hacerlo bastante preparados.

-Terminó la temporada en Segunda Federación con la Gimnástica. ¿En qué situación se encuentra Iván Crespo?

-El año pasado decidí volver a jugar porque me llamó la Gimnástica. Había pasado allí buenas temporadas y para mí era un reto. Llevaba un año sin jugar y con 39 años volver no era fácil. La temporada no ha sido buena, no hemos conseguido el objetivo (la permanencia); a nivel personalb al principio me costó, pero en la segunda vuelta el rendimiento fue bastante bueno. La retirada está más cerca que nunca, pero de momento estoy tranquilo. Si me llama algún equipo y me ilusiona el proyecto, lo valoraría, y si no me llama nadie o no creo que vaya a dar el 100%, seguramente tome la decisión de dejarlo.

-Hablemos de la actualidad del Racing. ¿Qué balance general hace de esta temporada?

-El objetivo era meterse en el play off. Se han superado los números del año pasado y han dado un pasito más. Si analizamos la temporada, el comienzo fue espectacular, nunca se había visto un comienzo así en esta categoría. Las expectativas estaban tan sumamente altas que en la jornada quince parecía que todo lo que no fuese ganar la Liga con diez puntos de diferencia sobre el segundo ya no estaba bien. Y ahora es cierto que en el primer partido te vas con un resultado que no te vale para el de vuelta en Anduva. El Mirandés, en su campo, es un equipo muy fuerte, que de los veintiún partidos que ha jugado solo ha perdido uno. El único resultado que le vale al Racing para pasar la eliminatoria. Pero el domingo, tal y como se dio el partido, después de ir 1-3, conseguir empatar a tres en el minuto 98, puede saber, entre comillas, a victoria. Ahora tienen otros 90 o 120 minutos para intentar dar un golpe encima de la mesa y sacar la eliminatoria adelante.

-Después del empate a tres en el Sardinero. ¿Cómo ve la vuelta de la eliminatoria en Anduva?

-Va a ser un partido difícil para los dos. Me pongo en la cabeza de los jugadores del Racing, de la afición y dicen: vamos a Anduva, el Mirandés solo ha perdido un partido de veintiuno... Estadística por estadística, hay un noventa y pico por ciento de posibilidades de que el Mirandés supere la eliminatoria. Pero me pongo también en la piel de los jugadores del Mirandés, que tuvieron una actuación muy completa el otro día y haciendo un partido más que serio solo les dio para empatar. Dirán, si el Racing no estuvo a su mejor nivel y fueron capaces de empatarnos, como eleven un poco ese nivel, nos lo van a poner muy complicado. Un play off es diferente a un partido de Liga. Solo es ese partido, no hay más.

-¿Logrará el Racing el ascenso a Primera esta temporada?

-Tengo que creer que se puede. Si el otro día alguien ve el partido y le dicen que van a acabar 3-3, no se lo cree, pero fueron capaces de conseguirlo. Los últimos partidos están haciendo bastantes goles en los descuentos. Al Racing no se le puede dar por muerto hasta que el árbitro pite el final. Confío en que puedan sacar esta eliminatoria adelante, sabiendo que va a ser muy difícil. Y luego, una final a cara de perro. Si te toca el Oviedo, de los equipos de arriba es el que mejor se te ha dado esta temporada. ¿Por qué no volver a sacar otros buenos resultados, como hiciste en Liga, que te permitirían conseguir el ascenso? El equipo tiene opciones y yo soy optimista.

-¿Qué mensaje da un excapitán del Racing al racinguismo para esta recta final?

-Se le puede pedir poco, porque nos está dando mucho no, lo siguiente. Si hay alguno que ya no cree, que lo dudo mucho, que crea. Entre todos hay que empujar al equipo hasta el final y se va a conseguir. Es muy bonito todo lo que han conseguido esta temporada y lo que hacen por los jugadores, por el club, los recibimientos... Soy socio desde el 93 y quitando algún play off o partidos de la UEFA, nunca he visto nada igual.