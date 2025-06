Aser Falagán Santander Jueves, 12 de junio 2025, 07:15 | Actualizado 08:02h. Comenta Compartir

«Ganar, y ganar, y ganar y volver a ganar. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Y ganar, y ganar y ganar. ¿Queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol». El mantra lo acuñó Luis Aragonés, pero le sienta como un traje al Racing de José Alberto López. Concretamente hoy. Concretamente a las nueve de la noche. En el Estadio Municipal de Anduva, en Miranda de Ebro, para más señas.

Allí la banda de JAL y su rocanrol se juegan el pase a la final de la fase de ascenso. Ya no hay complicadas cuentas que hacer, ningún otro estadio o resultado al que mirar ni complicadas carambolas de las que dependa el pase de unos u otros. Es mucho más sencillo. Si el Racing gana, sigue adelante. Si empata o pierde, se queda fuera.

Partido de ida 3-3 resultado en los Campos de Sport

Solo hay un pequeño matiz. Tras el 3-3 de la ida, si se llega al final del tiempo reglamentario con tablas se disputará una prórroga. Media hora de tiempo añadido en la que a los verdiblancos solo les servirá, de nuevo, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Si el empate persiste más allá de los 30 minutos extra, será el Mirandés el que dispute la final por el ascenso, sin penaltis.

Son las normas de esta doble eliminatoria. Si tras 210 minutos ningún equipo ha desnivelado el marcador, sigue adelante el que en mejor puesto terminara la competición regular. Y el Mirandés fue cuarto en Liga, frente al quinto puesto del Racing. Por eso cuenta, de paso, con la ventaja del factor campo.

El fútbol es espacio, tiempo y engaño. El resto son números de teléfono, dijo César Luis Menotti por aquello de seguir con las frases. José Alberto López Menéndez le añadiría, a buen seguro, intensidad, contundencia en los duelos y concentración para evitar errores infantiles en defensa.

Eso es lo que puede condenar al Racing, como le ha ocurrido durante toda la temporada. Lo que estuvo a punto de costarle el KO en los Campos de Sport, donde llegó a ir a remolque (0-2 y 1-3) y al menos puso sacar un empate que dado el contexto de aquel partido supo hasta a victoria, pero que tiene como consecuencia un caro peaje: la necesidad de ganar en Anduva, un estadio donde el Mirandés solo ha perdido un partido en toda la competición regular.

El duelo de esta noche es un antagonismo entre la estadística y las sensaciones, lo que no es una mala noticia para los verdiblancos si se echa mano del aforismo que dice que el fútbol son estados de ánimo. Que al equipo se le ha hecho larga la temporada es evidente. Que tiene fases en las que resulta letal y un puñado de futbolistas diferentes capaces de desequilibrar cualquier duelo, también.

Las claves Mover el marcador El Racing sale al campo obligado a marcar, pero esa es su filosofía de juego en todos los partidos Ambiente La afición jabata recibirá a los suyos a las 19.00 horas y el Racing viaja arropado por más de 500 hinchas

El Racing ha perdido esta temporada sus dos compromisos ligueros ante los jabatos, tanto en los Campos de Sport (0-1) como en Anduva (2-1). El domingo pasado estuvo al borde de la eliminación, empató sobre el pitido final, en el minuto 98 de un partido en el que se habían señalado seis de tiempo añadido, que el VAR y la última ventana de cambios utilizada por Alessio Lisci alargaron hasta ese guarismo. La crisis de resultados del equipo ha sido evidente frente a la regularidad del Mirandés y los rojillos han sido el mejor equipo de Segunda División en casa. Con este escenario y dadas las normas que rigen la fase de ascenso, el Mirandés es necesariamente favorito.

Sin embargo, quien llega henchido de moral es un Racing que se vio muerto, con la partida perdida, y de pronto se ha encontrado una bola extra. Los Campos de Sport celebraron el empate, un marcador objetivamente malo de cara al partido de vuelta, y los rojillos regresaron a Miranda con la sensación de haber perdido, pese a que en realidad habían obtenido ventaja en la eliminatoria también por el factor campo, pero sobre todo porque les sirve el empate. Lo que pasa es que cuando tenían a los cántabros contra las cuerdas y se barruntaba un nuevo papardazo tras el éxtasis de la victoria frente al Granada, el Racing, de pronto, reaccionó con su roncanrol.

Las frases Mirandés Alessio Lisci «Merecimos ganar en Santander. El factor campo va a ser importante porque nuestra afición va a apretar» Racing José Alberto López «Si hacemos un gol al final y nos da el pase, estaremos igual de contentos, pero la idea es salir desde el principio a buscarlo»

Incluso se le había anulado ya un tanto por un discutible y en cualquier caso milimétrico fuera de juego a Andrés Martín antes de que Julio Alonso se anotara el tercero en propia meta. No pudo tener peor suerte el zaguero catalán: llevaba apenas un minuto en el campo, su cambio había sido precisamente el último de Lisci, que propició un mayor alargue y en su primera intervención firmó un autogol que de no haber saltado al césped quizá no hubiera existido. Lo más probable es que Sánchez López hubiera señalado el final segundos antes. Quedó incluso la sensación de que, de haberse estirado un poco más el tiempo, el Racing podía haber incluso ganado.

Ucronías al margen, el reto es magnífico en todos los sentidos y marcará cerca de la medianoche el final de la temporada o la oportunidad, esta vez sí, de jugarse en un cara a cara a doble partido el regreso a Primera División tras trece años de fango y exilio. De poner fin a la época más oscura en más de un siglo de historia racinguista con el último hito pendiente.

Sobre el césped, no se esperan demasiados cambios respecto a los que salieron a jugar el domingo. Si acaso, es más probable que JAL se reserve alguna sorpresa o alternativa –ya lo ha hecho más veces en Miranda–, pero si cualquier técnico esconde sus cartas, más aún en un partido de tanta importancia. Lisci se suele mantener fiel a su once tipo y es probable que, más allá de algún retoque, así lo siga haciendo, en especial si Juan Gutiérrez está en condiciones de jugar. El comillano fue sustituido el domingo en el descanso, pero más por precaución ante el temor de que sus molestias pudieran agravarse que porque no estuviera en condiciones de continuar. Más allá de este matiz, sin sancionados ni lesionados (salvo Íñigo Sainz-Maza), ni JAL ni Lisci están condicionados por estas circunstancias a la hora de configurar el once.

Anduva dictará esta noche sentencia y decidirá si el racinguismo sigue persiguiendo esa ilusión o si, por el contrario, finaliza una larguísima temporada, de nuevo, de crecimiento, pero en la que todavía aspira a algo más. A mucho más.

Preguntas y respuestas ¿Qué tiene que hacer el Racing para clasificarse? Ganar el partido. No tiene otra alternativa.

¿Qué ocurre si se llega con empate al final del tiempo reglamentario? ¿Estará ya ascendido el Mirandés? Aún no, al haberse igualado también en Santander, laeliminatoria estaría pareja,todavía no se aplica el criterio último de desempate y sedisputaría una prórroga.Al final de esos 30 minutosextra, si se mantienen lastablas o los rojillos terminan por delante, apearían a losverdiblancos. De nuevo, alRacing solo le sirve ganar.

¿Hay tanda de penaltis? No; en ningún caso. Solo es posiblela prórroga y solo en caso deempate en el partido de esta noche al final del tiemporeglamentario.

¿Se prima al equipo que más goles haya marcado a domicilio? No; esa norma ya no opera. El resultado global de laeliminatoria es la sumatoriade los dos marcadores, sinningún criterio de corrección.

Entonces, ¿por qué un empate global después de 210 minutos eliminaría al Racing? Porque el Mirandés quedó mejor clasificado durante la competición regular (cuarto frente a quinto). Ese es el criterio para romper igualadas, y no los penaltis.

¿A quién se enfrentaráel equipo vencedor? Al Real Oviedo, que anoche eliminó al Almería en el Carlos Tartiere. El partido de ida se disputará en los Campos de Sport o en Anduva, segúnlo que ocurra esta noche. El de vuelta, en cualquier caso, en Oviedo. Los carbayones tienen asegurado el factor campo y ascender en caso de empate global al ser los cabezas deserie: terminaron terceros en Liga.

Después de la del Real Oviedo, quedan más eliminatorias? No. La temporada habrá terminado. Quien la supere se convertirá automáticamente en equipo de Primera División.

¿Cuándo se disputa la final por el ascenso? El partido de ida, este mismo domingo, día 15, a las 19.00 en un estadio aún por determinar. El de vuelta, el sábado, día 21, a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere, independientemente de quién salga vencedor esta noche.