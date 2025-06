Víspera del gran día

DM . Santander Miércoles, 11 de junio 2025, 19:24 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

El Racing juega ante el Mirandés el partido definitivo de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera este jueves (21.00 horas). No hay tiempo para más. La hora ha llegado y el Racing no puede fallar. Una victoria en Anduva colocaría al equipo en la siguiente ronda, la última antes del soñado ascenso a Primera.

Este miércoles, la voz del racinguismo la ponen los compañeros de los medios de comunicación. Jaime del Olmo (Cope), Jesús García Bermejo (Arco FM) y Enrique Serrano (EFE) acompañan a Marcos Menocal en una tertulia en la que debaten sobre las opciones y el estado de ánimo y deportivo con el que llega el Racing a Miranda de Ebro, donde medio millar de racinguistas empujarán al equipo desde la grada del estadio.