Racing y Sporting calientan motores para el nuevo curso con un amistoso en julio

El Marqués de la Vega de Anzo volverá a ser testigo de un clásico en pequeño formato, un ensayo veraniego que sabe a pretemporada y promete intensidad para lo que se viene. Si el año pasado el campo asturiano fue el escenario del un Oviedo-Racing, el mes que viene lo será de un Racing- Sporting. Los dos equipos se medirán en un amistoso el 26 de julio (19.00 horas) con aroma a LaLiga Hypermotion, la categoría en la que volverán a encontrase los dos equipos en el nuevo curso que arrancará el fin de semana del 16 y 17 de agosto.

El campo Marqués de la Vega de Anzo, en Grado (Asturias) es el escenario elegido para este encuentro que rompe el hielo entre dos conjuntos que ya piensan en la próxima temporada. El Racing, dirigido por José Alberto, prepara el regreso a los entrenamientos en apenas lago más de quince días, en concreto para el lunes 14 de julio. Los jugadores están convocados en las instalaciones Nando Yosu a las 8.30 horas para comenzar una fase crucial, cinco semanas de trabajo intenso y concentración para llegar al debut oficial con las mejores sensaciones.

En el aire está la necesidad de ajustar piezas, de encontrar ese equilibrio que permita al Racing pelear por sus objetivos en una categoría que no perdona. Para ello, la figura del nuevo director deportivo, Chema Aragón, se vuelve clave. EL vallisoletano ya está en plena faena, trabajando detrás de escena para configurar una plantilla que combine experiencia y juventud, y que responda a las exigencias de una temporada que se presenta larga y exigente. De momento, desde los despachos ya se ha anunciado la renovación de Aldasoro, hasta junio de 2029. Y se esperan que se produzca también la de Marco Sangalli.

Definir ambiciones

Este primer amistoso no solo servirá para tantear el estado físico y la disposición táctica de los futbolistas, sino también para mostrar a la afición un primer adelanto de lo que está por venir. Mientras la cuenta atrás avanza hacia el inicio de la competición, Racing y Sporting aprovecharán este duelo para calibrar fuerzas. La pretemporada será la llave para definir ambiciones y afilar estrategias, en un año en el que la exigencia volverá a marcar el paso. Y aunque desde el club no se mencione de manera específica el término «ascenso» como uno de los objetivos del nuevo curso, la afición no puede quitarse esa palabra de la cabeza.