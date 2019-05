Primer día de adaptación del Racing 01:34 Marcos Menocal Los de Iván Ania han entrenado en hierba artificial en la Ciudad Deportiva del Real Mallorca para explorar el comportamiento del terreno el próximo domingo MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 31 mayo 2019, 15:42

La tarea de estas primeras horas del Racing en Mallorca es acostumbrarse al clima, a la hora del partido, las doce del mediodía, y al tipo de terreno de juego. Se jugará en un campo de hierba artificial mucho más duro que el terreno al que están acostumbrados los de Iván Ania.

Este viernes han estado entrenando en la Ciudad deportiva del Real Mallorca que ha prestado estos días las instalaciones al Racing para que se ejercite hasta el domingo. Primero lo han hecho en un pequeño campo de hierba artificial, aunque muy diferente del campo del Son Malferit donde deberán jugar el domingo, mucho más duro. En la tarde lo harán en un terreno de hierba natural. Mientras, Jordi Figueras y Kitoko parecen recuperarse de sus lesiones y podrían estar listos para el domingo.

Son Malferit es un campo de fútbol cuyo terreno de juego es de hierba artificial y su estado no es ni mucho menos moderno. Ya no porque la superficie sea sintética, que si bien no es lo preferible para el Racing no deja de ser algo permitido en Segunda División B, si no porque se encuentra deteriorado por el paso del tiempo y está construido en un material que no de última generación. Tiene zonas desgastadas y su dureza es mucho mayor que la que habitualmente se utiliza en los campos más modernos.