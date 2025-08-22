El Racing le da una vuelta a los procesos en las taquillas El club ha decidido estipular nuevas modalidades tanto para la adquisición de entradas para choques a domicilio como para la venta anticipada

Sergio Herrero Santander Viernes, 22 de agosto 2025, 19:11

A fin de facilitar la toma de decisiones de nuestros abonados y simpatizantes, el Racing ha decidido reglamentar los procesos de solicitud de entradas para los partidos como visitante del cuadro verdiblanco y también el de compra anticipada para los que dispute como local.

En el caso de los primeros, el club organizará un sorteo para el reparto de entradas de todos y cada uno de los encuentros que juegue fuera de casa, siempre y cuando el número de peticiones supere al número de localidades recibidas del equipo rival. Aunque la cantidad de entradas y el precio de cada una de ellas dependerá de la negociación que se cierre con cada club, lo que será fijo es el porcentaje de reparto del lote de localidades para cada partido: 47,5% para que reparta la Asociación de Peñas (APR) entre sus asociados; 47,5% para venta en taquilla –sólo para abonados y simpatizantes– y 5% para los compromisos del club. Los abonados de la temporada actual podrán solicitar una o dos entradas, mientras que los simpatizantes únicamente podrán pedir una localidad, la suya, por cada desplazamiento. Además, a partir de ahora, los acompañantes deberán ser necesariamente abonados o simpatizantes del club.

El plazo de solicitud de entradas variará en función del día de disputa del partido. Para los que se jueguen en viernes o sábado se abrirá desde el sábado anterior a la disputa del encuentro, a las 10.00 y hasta el martes, a las 14.00. Para los que se jueguen en domingo o lunes, desde el sábado de la semana de la jornada anterior, a las 10.00, hasta el miércoles a las 11.00.

En todos los casos, el sorteo se llevará a cabo una hora después de cerrar el plazo de solicitud y se podrán retirar las entradas en la taquilla de los Campos de Sport desde una hora después del sorteo, hasta el jueves a las 12.00. Como en temporadas anteriores, los inscritos en el sorteo que resulten agraciados y no recojan su entrada no podrán participar en más sorteos a lo largo del curso.

Por otro lado, como sistema, para todos los partidos como local se habilitará la venta anticipada a través del Portal del Abonado. Sólo tendrán acceso los abonados, que podrán comprar un máximo de dos entradas, y los simpatizantes, una, además de la suya. La venta anticipada se abrirá a las 12.00 del viernes de la semana anterior a la correspondiente al encuentro.