El Racing vuelve al trabajo y solo piensa en el Deportivo Primer día de entrenamiento semanal para un equipo que no quiere centrarse en los rivales directos que le quedan en el calendario

Marcos Menocal Santander Miércoles, 23 de abril 2025, 02:00

Día uno. A las 11.00 horas, en La Albericia, el Racing comienza a preparar el duelo del domingo ante el Deportivo de La Coruña (16.15 horas), uno de los tres partidos que le quedan en El Sardinero, el único ante un rival que no es directo por la lucha de ascenso, pero por contra es uno de los equipos más en forma. Los gallegos llevan sin perder nueve jornadas y gracias a esa dinámica se han alejado de los puestos de descenso que sin llegar a ocupar le amenazaban. Está ahora más cerca del play off de ascenso que de la zona roja y visita El Sardinero en un momento en el que el Racing no puede confiarse por enfrentarse a un rival sin objetivos muy marcados.

En la sesión de hoy no será sencillo asegurar si José Alberto buscará una línea de retaguardia con más vocación defensiva para poder frenar a Yeremay, el extremo canario que en los últimos partidos ha sido el protagonista en el ataque del Dépor. La entrada de Álvaro Mantilla en el lateral derecho, para fortalecer la banda y detener las posibles acometidas del habilidoso jugador podría ser una de las novedades. Esto supondría que Manu Hernando regresara al puesto de central, pero es algo que aún, lógicamente, no ha ensayado y que, por otro lado, supondría traicionar en parte su vocación ofensiva de los laterales.

Maguette por Aldasoro, sancionado, y un posible refuerzo en defensa para frenar mejor a Yeremay, posibles novedades

Donde debe haber novedades -por exigencias del guion- será en el centro del campo, donde la sanción de Aritz Aldasoro provocará la entrada de Maguette, que vuelve tras cumplir un partido de castigo. La otra alternativa, aunque más remota, sería que Víctor Meseguer acompañase al senegalés. El otro de los pivotes que apunta a titular es Unai Vencedor. La otra baja por sanción es la de Juan Carlos Arana, aunque, en principio, Karrikaburu aún tiene crédito para ocupar el '9' del equipo.

Los lesionados avanzan, con Íñigo Sainz-Maza completando la última fase de su delicada recuperación tras la lesión de ligamento cruzado, y, por otro lado, Javi Montero, que no sería descartable que pudiera acercarse a la lista después de seis semanas de puesta a punto. El central fue operado del menisco y ya se ejercita con cierta normalidad.

Apenas 250 entradas a la venta para el duodécimo lleno Tan solo quedan 250 entradas a la venta para que El Sardinero se llene por duodécima ocasión en lo que va de temporada.Sería algo ya extraño que no ocurra, con cinco días por delante hasta que se juegue el partido del Racing con el Deportivo. Actualmente está abierta la modalidad de cesión de asiento por parte de los socios del club, que finalizará el próximo sábado, la víspera del partido. Por el momento han accedido a las localidades los socios, a los que el Racing da prioridad, para después sacar a la venta las entradas que queden al público en general.