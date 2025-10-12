El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Numerosos racinguistas han llegado ya a Gijón Javier Cotera
Fútbol | Racing

El racinguismo ya disfruta de Gijón

Más de mil cántabros han llegado ya a la ciudad asturiana y se esperan que lleguen más antes de que comience el partido

Aser Falagán

Aser Falagán

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:28

Comenta

«En casa siempre tenemos cierto pique o guerra. Cuando juega el Racing la decoramos entera con bufandas y banderas y cuando juega el Sporting..., ... no». Son palabras de Esther Ruiz, una granadina casada con un asturiano a quienes la vida llevó a Santander. El del Sporting. Ella, del Racing. Cada uno con su camiseta en la Sidrería La Tonada. Como sus hijos, Ismael y Lucas. Porque uno es verdiblanco y el otro, sportinguista. En total, dos camisetas de cada equipo, aunque el Racing desempataba gracias a Gonzalo, un amigo de la familia.

