El racinguismo más fiel

El crecimiento social del Racing no solo se refleja -que también- en su número de abonados. Otro factor diferencial, y en cierto modo un ... activo del club, son sus peñas, que unidas en la APR -y la Gradona de los Malditos, que tiene entidad propia, aunque se inscribe asimismo en la agrupación general- constituyen un agente con enorme capacidad de movilización y, sobre todo, afiliados.

El curso pasado la Asociación de Peñas Racinguistas contaba con 25 entidades afiliadas: veinte en Cantabria, tres en el resto de España (Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid) y dos en el extranjero: Ciudad de México y Glasgow. Por su propia dinámica, dimensiones y características, algunas cuentan con varios centenares de afilados y otras, con unas decenas, pero en todos los casos se trata de peñas activas que mantienen, ya sea en mayor o en menor medida, actividad y en las que algunos o en ciertos casos, la abrumadora mayoría de sus miembros son a su vez abonados del Racing. Las más modestas cuentan con entre veinte y treinta personas con esa doble condición de abonado y peñista. Otras superan incluso las 600. Pero en todos los casos cuentan con abonados y organizan o participan en actividades, además de estar representadas en el estadio. Porque para pertenecer a la APR y contar además con ese paraguas que ofrece el Racing es necesario acreditar esa actividad o funcionamiento. La propia asociación y el club lo supervisan en un trabajo conjunto, con lo que se puede acreditar que todas ellas forman parte de la 'gran familia'.

Los datos 25 peñas han integrado este año la APR, todas ellas activas.El reparto, 20 en Cantabria, tres en el resto de Españay dos en el extranjero. 2 nuevas agrupaciones se reunirán este año a la nómina, ambos con el visto bueno tanto del club como de la Asociación de Peñas Racinguistas, para alcanzar las 27. 3.500 personas en números redondos, tienen la doble condición de abonados del Racing y peñistas, según los datos de la propia APR. A ellas se deben sumar los afiliados que por diversas circunstancias no sean socios del club

En total, y según los datos de la propia APR, la asociación ha aglutinado esta temporada, en números redondos, a unos 3.500 racinguistas con esa doble condición. El colectivo agrupa en realidad a más personas, puesto que siempre han existido peñistas que, por infinidad de motivos, no son a su vez abonados (acompañantes, residentes fuera de Cantabria, motivos económicos y otras muchas circunstancias), pero en este caso no existe un censo completo, y depende de las condiciones de ingreso y socio que establezca la propia peña, que no en todas las ocasiones son exactamente iguales, comenzando por las cuotas.

En un momento en el que las peñas atraviesan en líneas generales un buen clima con el club, propiciado desde el cambio de propiedad, su éxito social se deja ver, por citar un ejemplo, en la imposibilidad de ofrecer nuevos abonos en la zona acotada para ellas. Tanto la Gradona (antigua Grada Norte, establecida como zona de animación) como el área reservada en la Tribuna Norte están ya completas, con lo que, al menos por el momento, APR y Gradona no pueden tramitar nuevas altas, sino solo gestionar renovaciones. Otro asunto es que en unas semanas se hayan producido bajas o haya sido posible -es complejo- ampliar el espacio acotado, casos en los que sí podrían sumarse caras nuevas.

De todos modos, esto no significa que los peñistas, sean nuevos o no, no puedan acceder al estadio o ser abonados. Algunas peñas ocupan zonas diferentes del campo y en otras sus peñistas acuden individualmente o son sus allegados, sin colocarse en una zona específica de una agrupación. En este sentido, la única limitación es a día de hoy la de la propia campaña de captación de abonados: hasta el próximo 6 de agosto el Racing solo permite renovaciones, buscando que ningún socio de la temporada pasada se quede sin carné en la actual. No será hasta entonces cuando se abran las taquillas para los simpatizantes. El día 8, siempre que queden plazas disponibles -parece probable que existan, aunque en un escaso número- se comenzará con el proceso de nuevas altas, ya a falta de una semana para el comienzo de la competición oficial.

La expectativa, aunque aún no se dispone de datos contrastables para confirmarlo, es que en este nuevo curso se repitan los números, con alrededor de esos 3.500 peñistas-abonados con los que ha contado en el curso vencido. Pueden ser incluso más, a tenor del buen ritmo al que se están despachando los carnés, lo que prueba que la identificación con el equipo se mantiene, y por el hecho de que dos nuevas peñas se unirán este año a la asociación, una en Escalante y otra en Torrelavega: la Peña Besaya Verdiblanca.

Geográficamente Santander es la que más agrupaciones concentra, pero el racinguismo no se circunscribe en absoluto a la capital de Cantabra. Tampoco en lo que a peñas se refiere. Una prueba evidente es la Peña San José, una de las más numerosas y activas, que tiene sin embargo su sede en El Astillero. Las zonas del Miera y el Asón también lucen una gran identificación, y en este caso se puede citar solo como ejemplo a Núkleo Asón, de Colindres, siempre presente en los viajes y muy activa. Destaca en Castro Urdiales la Peña Racinguista Peru Zaballa & Zamanillo, que está haciendo un gran trabajo en una zona cercana a Vizcaya y, por sus características, muy influenciada por el Athletic. Destaca en este sentido un dato: pese a su proximidad al País Vasco y esas circunstancias concretas, existen más peñistas y abonados del Racing, en números absolutos, en la zona oriental que en la occidental.

Así se reparten a grandes rasgos las 20 peñas cántabras del club, que en pocas semanas serán 22 gracias a las dos nuevas incorporaciones. A ellas se suman la Peña Vindio Sotileza de Madrid, Txirimiri Verdiblanco, del País Vasco, y la Peña Racinguista de la Comunidad Valenciana y las dos citadas en el extranjero.

Actividad

Al margen de las obvias; la asistencia a los partidos y organización de desplazamientos, las peñas del Racing se caracterizan por su gran implicación, capacidad organizativa y carácter reivindicativo. En este último caso, fueron un agente clave en la oposición a Francisco Pernía y Ángel 'Harry' Lavín y ya en plena 'era okupa' pusieron en marcha en 2013 una celebración alternativa del centenario, ante el secuestro que sufría el club, que entre sus muchas actividades contó con conferencias, elaboración de merchandising y las fiestas de la Plaza Pombo.

Ya en tiempos más recientes han conseguido consolidar los festejos y convocatorias racinguistas, que habitualmente tienen como sede la calle Tetuán, aunque también se han celebrado en otras localizaciones como el Río de la Pila y puesto en marcha diversas iniciativas, lúdicas, culturales y solidarias, siempre relacionadas con el Racing. Es el caso del proyecto Racing Representativo, que aspira a culminar dentro de dos años con la declaración del club como Bien de Interés Cultural de Cantabria. Pero no se queda ahí. También ha impulsado el diseño de una camiseta que, inspirada en tres equipajes históricos del Racing, ha permitido además recaudar fondos para dos iniciativas solidarias: la ayuda a una familia afectada por la explosión y derrumbre de La Albericia y a la ONG Grandes Amigos, destinada a combatir la soledad no deseada de las personas mayores.

Los paneles informativos sobre la historia de los antiguos Campos de Sport instalados en el Parque de Mesones, allí donde estuvo el primer estadio verdiblanco hasta 1988, a los que se unirá el que se aspira a instalar en la Plaza Pombo junto al busto de Pancho Cossío, uno de los fundadores , es otra de las propuestas con poso que la APR ha llevado a cabo para profundizar en la historia del Racing y en su raigambre con Santander y Cantabria. Además de las que vendrán.