El racinguismo prepara su noche de copas

Que si el Racing de Paco; que si lo importante es la Liga o que si con ilusión y ambición por bandera. Las eliminatorias de Copa del Rey son para todos los gustos, pero la que afrontará el equipo verdiblanco mañana es, cuando menos, especial. Porque a nadie le amarga un dulce y porque el racinguismo quiere volver a sentirse, aunque sólo sea durante 180 minutos, como uno de los grandes del fútbol español. Lo que fue durante 44 temporadas y todavía impregna el ambiente en unos envejecidos Campos de Sport que vivieron tiempos mejores.

Llega el Betis de Quique Setién y Sergio Canales a Santander y aquí cada uno se prepara a su manera. Los futbolistas trabajan con aparente normalidad, aunque la mayoría lleven tiempo esperando una cita de este calado. El técnico, Iván Ania, ha montado en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia su búnker particular, con sendos entrenamientos a puerta cerrada para ocultar sus cartas. En las oficinas ven el enfrentamiento como «una oportunidad de que el Racing vuelva a la primera plana» del fútbol español. Y la afición, eufórica con la marcha del equipo, se ha rascado el bolsillo para no perderse el partido. Habrá una muy buena entrada. Aunque todo el mundo sabe que es muy complicado, nadie descarta la gesta.

La plantilla trabaja con aparente normalidad estos días, aunque a nadie se le escapa que esta eliminatoria de Copa del Rey tiene algo que no deja indiferente a nadie dentro del vestuario. Ni a los jóvenes ni a los veteranos. Uno de los experimentados, Álvaro Cejudo, fue el encargado de poner voz a las vivencias de los futbolistas en estos días: «A principios de temporada no piensas que esta situación se va a dar».

«Lógicamente estoy muy contento por lo que me toca», reconoció el jugador cordobés en rueda de prensa y es que para él será un enfrentamiento especial por el hecho de verse las caras con el que fue su equipo durante tres temporadas –más otras dos en el filial bético–. Y también explicó la sensación global del vestuario:«Lo vivimos todo con total normalidad». Prefiere mantener la vista puesta en el objetivo primordial, que es el ascenso. «Somos conscientes de que al final para nosotros lo importante es la Liga, el día a día», agregó el andaluz.

Pero sí, pese a restarle importancia al choque del jueves, para un tipo con 156 partidos en Primera División también tiene su atractivo. Habló de «oportunidad de poder enfrentarse a un grandísimo equipo» y anunció que tanto él como sus compañeros afrontan la cita «con ilusión y ambición, más que con nerviosismo o cualquier tipo de duda».

Álvaro Cejudo estimó que, «aunque los resultados no le están acompañando, las estadísticas indican que el Betis es uno de los cinco equipos con más posesión de Europa», por lo que no duda de que «querrán tener el balón» y el Racing «intentará quitárselo». Será una lucha por el control, así que «habrá que ver lo que pasa». «Son un equipo de Primera y con jugadores de mucha calidad que saben lo que hacer con la pelota», señaló Cejudo, aunque apuntó que «eso tampoco es lo mas determinante a la hora de jugar al fútbol, si esa posesión no se traduce en ocasiones». Uno de los debes del conjunto dirigido por Quique Setién en esta primera parte de la campaña. «Se le está resistiendo el gol y esperemos que siga igual. Va a ser difícil quitarles la pelota porque tienen jugadores de mucha calidad pero vamos mantener nuestra idea de juego y lo intentaremos».

El escenario juega a favor en este primer envite:«Jugando ante nuestra afición, trataremos de ponérselo difícil. Estamos capacitados para hacerlo y vamos a intentarlo», comentó el futbolista de Puente Genil.

El Racing intentará dar la sorpresa, pese a que el formato de la competición, que ahora entra en las eliminatorias a doble partido, no ayuda a los equipos de inferior categoría. Álvaro Cejudo prefiere disfrutar que lamentarse porque las probabilidades de lograr una gesta se vean reducidas:«Para nosotros incluso es bonito, para mí por volver a casa y en el caso de los más jóvenes por la posibilidad de disfrutar de un campo que es espectacular».

No sé qué voy hacer. La verdad es que no sé. Como digo siempre, pondremos a los que mejor estén para jugar el partido». Esa frase es de lo que poco que se ha pronunciado Iván Ania hasta el momento sobre el partido que mañana enfrentará a su Racing con el Betis. El técnico asturiano, que hasta su llegada a Santander no tenía como costumbre entrenar a puerta cerrada, parece que le ha cogido gusto a eso de esconder sus cartas. Tanto ayer como hoy, el entrenador verdiblanco ha programado sendas sesiones con el candado puesto, con un cuarto de hora de cortesía para que la prensa pudiese ver al menos el calentamiento. Hasta la rueda de prensa de hoy, a las 10.00 horas, no habrá más pistas de un Ania que tampoco tiene previsto dar la convocatoria hasta mañana. «Lo que está claro es que si no hacemos rotaciones en la Copa habrá que hacerlas en Liga. De jueves a domingo hay muy poco tiempo para recuperar. Entre los dos partidos haremos muchos cambios», añadió tras la goleada del sábado frente al Calahorra.

Sobre el Betis dio una versión más de lo que supone jugar ante un equipo como el sevillano: «Sabemos de la dificultad de enfrentarse a un equipo como el Betis, no sólo porque sea de una categoría superior, sino porque viene de ganar en uno de los campos más importantes del fútbol mundial. Es evidente que ganar como lo hemos hecho hoy (por el sábado) aporta confianza».

Lo que está claro es que para el míster asturiano también será una cita importante la de mañana. Con una carrera como entrenador en ciernes, el enfrentamiento contra el Betis va a ser su primer gran escaparate en el banquillo. Con una dilatada trayectoria como jugador de Primera División, su objetivo a largo plazo es volver a la máxima categoría también al otro lado de la línea de cal. Y de ambición, Ania va sobrado, como ha demostrado en este tiempo como técnico racinguista y trata de inculcar en sus pupilos.

Con varios jugadores tocados, el preparador verdiblanco tendrá que hacer cambios en el once, con la vista siempre puesta en el choque del domingo frente al Real Unión. Ayer entrenaron todos sus futbolistas menos Jordi Figueras, pero los Kitoko, Dani Segovia, Olaortua y Rulo aún se encuentran renqueantes de sus respectivas lesiones. El míster asturiano tendrá que valorar cuál es el once más competitivo para plantarle cara al Betis, sin hipotecar los tres puntos del Stadium Gal.

Un poco más atrás en el tiempo, cuando el Racing supo que su rival en esta eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey sería el Betis, Iván Ania reconoció que el resultado no fue el deseado, pero se conforma con ello:«Teníamos ilusión porque nos tocara el Barcelona o el Real Madrid. Teníamos ilusión por jugar contra ellos y por la afición. Una vez que salen ya los cuatro grandes pues ya te da un poco igual el rival».

Pese a que Racing y Betis se han visto las caras en 37 ocasiones en los Campos de Sport, la condena por los desmanes del pasado han convertido al equipo cántabro en un modesto coyuntural. A poder ser por poco tiempo. Por eso desde las oficinas de los Campos de Sport se ve la cita de este jueves como «una oportunidad para que el Racing vuelva a la primera plana», tal y como reconoce el director general verdiblanco, Víctor Alonso. Un reencuentro con los rivales del pasado. Porque no todos pueden presumir de 44 temporadas en Primera. Aunque ahora mismo, en El Sardinero, sólo sirven para sacar pecho. Del pozo no se sale por el nombre. «Este partido viene a recordar la importancia del Racing, después de un tiempo en el que ha resonado menos en el fútbol nacional», añade.

Alonso afirma que la eliminatoria frente al Betis se afronta «con ilusión» desde la zona noble del estadio santanderino. «Es una buena manera de compensar a los aficionados después de años tan complicados como los que están viviendo. La Copa les permitirá presenciar un partido de otro nivel».

Desde el club valoran positivamente el decidido interés que está mostrando la afición, que forma colas en las taquillas de los Campos de Sport para hacerse con una entrada, pese a que incluso los abonados tienen que rascarse el bolsillo en esta edición de la Copa del Rey: «La respuesta está siendo satisfactoria. La gente ha entendido el esfuerzo que se ha hecho –con la rebaja en el precio de los abonos–». Muchos de los 10.126 seguidores racinguistas con carné ya se han pasado por el estadio para no perderse el reencuentro con un viejo conocido de la Primera División.

De lo que sí son conscientes en el equipo gestor racinguista, tal y como dice Víctor Alonso, es que este partido será «una ayuda económica para el club, pero menor de lo que se podía esperar si en el sorteo el Racing hubiese sido emparejado con un Real Madrid o un Barcelona». El premio gordo fue esquivo a Cantabria, también en lo futbolístico.

Yen el plano deportivo, sabedores de la dificultad y del favoritismo del Betis por la evidente diferencia de categoría, ven una eliminatoria en la que los racinguistas deben tener los pies en el suelo pero sin ponerse límites para soñar: «Creo que debemos afrontar este enfrentamiento con optimismo. Ser conscientes de que nuestro rival, a día de hoy, es superior. Pero a la vez, ser ambiciosos para que el equipo compita y nos deje un buen sabor de boca para todos. Es muy difícil hacer una machada, pero hay que intentarlo».

Lo que está claro es que, como para el resto de estamentos del club, estos dos partidos frente al Betis no serán dos choques cualquiera para los directivos, que se encontrarán por primera vez en un palco de Primera División en competición oficial, desde que asumieron sus cargos.

Si no falla en las duras, menos lo iba a hacer en las maduras. Pese a los altos precios y a que los abonados también tienen que pasar por taquilla para presenciar el choque de mañana, la afición ha respondido al llamamiento. Ayer fueron continuas las colas de veinte y treinta personas en los Campos de Sport de El Sardinero. La jornada se cerró con 10.834 localidades vendidas. No habrá lleno pero sí una muy buena entrada. La mejor en lo que va de temporada.

El presidente de la Asociación de Peñas Racinguistas, Ángel Zorrilla, cree que este enfrentamiento frente al Betis «es un premio» para todo el racinguismo. Y como tal prefiere verlo. El largo penar por la Segunda División B ha hecho mella y el mandatario del colectivo verdiblanco es consciente de que «hay que procurar acabar bien la Liga». «Esto es bonito, pero físicamente son muchos partidos. Es ilusionante, pero a la vez puede ser contraproducente», afirma. Aunque él, como una gran parte del racinguismo, ya ha pasado por taquilla para presenciar una cita especial.

«Llevamos muchos años en Segunda División B y aún así se han conseguido casi 10.200 abonados. La gente responde, también porque el equipo juega bien y está logrando buenos resultados», valora Zorrilla. En esta ocasión, y aunque la afición esperaba a Real Madrid o Barcelona en el sorteo, el Betis también tiene su atractivo: «Es un equipo de Primera División y la gente tiene ganas de fútbol de un nivel superior». Las añoranzas de quien, hace no tanto, vio al Racing jugar en la élite del balompié español e incluso europeo. Así que, con todos estos condicionantes, ni siquiera la obligación de pagar puede detener a los seguidores verdiblancos: «Y al final, nos rascamos el bolsillo».

Pese a que desde la entrada de la actual directiva en el club ha habido importantes tiranteces entre los gestores y la afición –como la prohibición a los jugadores de saludar a la Gradona al término de los encuentros o la retirada de los beneficios por antigüedad en el precio de los abonos–, los resultados deportivos y la fantástica imagen del equipo hasta el momento han propiciado una paz social rodeada de un halo de euforia.

Será complicado eliminar al Betis en esta eliminatoria. Todo es posible. Lo que tiene claro el presidente de la Asociación de Peñas Racinguistas es que «vamos a estar de tú a tú» con el conjunto dirigido por Quique Setién. Lo principal es «disfrutar». Ypara los escépticos se agarra a un pasado para nada lejano:«Ya hubo un precedente con el Racing de Paco Fernández, que eliminó a dos equipos de Primera División». Cinco años han pasado de aquella histórica gesta que fue culminada con el plante frente a la Real Sociedad y la patada a los 'Okupas' de las oficinas de los Campos de Sport.