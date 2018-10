Fútbol | Racing Cejudo: «Estamos capacitados para quitarle el balón al Betis y vamos a intentarlo» Álvaro Cejudo, en la rueda de prensa de este martes. / DM . El exjugador bético, hoy en la filas del Racing, reconoce que, «aunque los resultados no le están acompañando», el equipo de Setién es «uno de los cinco equipos con más posesión de Europa» DM . Santander Martes, 30 octubre 2018, 16:46

Álvaro Cejudo, centrocampista del Racing de Santander, ha augurado este martes que en el partido copero del próximo jueves, día 1 de noviembre, en el que el conjunto cántabro recibirá al Betis, los andaluces «querrán tener el balón», ante un Racing que, pese a ser de inferior categoría, está «capacitado para quitárselo». Así se ha expresado Cejudo, en conferencia de prensa, antes del entrenamiento de la plantilla racinguista en las instalaciones Nando Yosu de La Albericia que, como en la jornada de mañana, se desarrolla a puerta cerrada.

Preguntado por lo que supone para un Racing que no acaba de salir de Segunda B el enfrentarse a un Betis de competición europea, Cejudo reconoce que «a principios de temporada no piensas que esta situación se va a dar». «Lógicamente estoy muy contento por lo que me toca», reconoce el futbolista exbético. «Lo vivimos todo con total normalidad y somos conscientes de que al final para nosotros lo importante es la liga, el día a día».

No obstante, matiza que ante la «oportunidad» de poder enfrentarse a un «grandísimo equipo», la plantilla del Racing afronta esta eliminatoria «con ilusión y ambición, más que con nerviosismo o cualquier tipo de duda«.

Siendo el Racing un equipo acostumbrado a llevar el control de los partidos por su condición de claro aspirante al ascenso a Segunda División, ahora se medirá a un rival al que también le gusta llevar las riendas del juego.

Al respecto, Cejudo destaca que «aunque los resultados no le están acompañando, las estadísticas indican que el Betis es uno de los cinco equipos con más posesión de Europa«, por lo que no duda de que «querrán tener el balón» y el Racing «intentará quitárselo».

«Son un equipo de Primera y con jugadores de mucha calidad que saben qué hacer con la pelota», señala Cejudo, aunque apunta que «eso tampoco es lo mas determinante a la hora de jugar al fútbol, si esa posesión no se traduce en ocasiones». Cejudo cree que será un partido en el que se verá a dos equipos que van a luchar por el balón y «habrá que ver lo que pasa».

Al Betis «se le está resistido el gol y esperemos que así siga igual. Va a ser difícil quitarles la pelota porque tienen jugadores de mucha calidad pero vamos mantener nuestra idea de juego y lo intentaremos«.

«Jugando ante nuestra afición, trataremos de ponérselo difícil. Estamos capacitados para hacerlo y vamos a intentarlo», ha resumido el veterano jugador, que esta temporada ha pasado del verdiblanco del Betis a vestir defender los mismos colores en el Racing.

Sobre el formato de la competición, por el que los duelos entre rivales de diferentes categorías son a doble partido, lo que hace más difícil que haya sorpresas, Cejudo se queda con la parte positiva: «Para nosotros incluso es bonito, para mí por volver a casa y en el caso de los más jóvenes por la posibilidad de disfrutar de un campo que es espectacular«.