El racinguismo se vuelve a movilizar en busca de la clasificación

Más de 400 cántabros privilegiados verán el Mirandés-Racing en directo desde las gradas de Anduva. Y puede que no estén solos. El número superará ... ligeramente el de entradas enviadas por el club rojillo (399 a un precio de 25 euros en virtud del acuerdo de reciprocidad –en lo que a número de boletos se refiere– con el Racing), puesto que hubo quien la semana pasada hizo cola en Miranda de Ebro para comprar las pocas localidades.

Eran aquellas que salieron a la venta con acceso libre al público (hasta el jueves la compra estuvo reservada para los abonados jabatos, en una estrategia similar a la que siguió el Racing) y consiguió su objetivo. Sin ir más lejos, los dos primeros en conseguir billetes eran racinguistas. Habían pasado allí la noche pertrechados con mantas e incluso sillas y mesas plegables.

No era la primera vez que ocurría. Ya en el partido de competición regular frente al Burgos la hinchada verdiblanca respondió en masa y compró un gran número de entradas en El Plantío que sumar a las que envió a Santander el otro club burgalés de Segunda División.

Expectación

Al mismo tiempo, hay aficionados que ya comienzan a organizarse, a título particular, para desplazarse a Miranda de Ebro para seguir el partido en la ciudad burgalesa. Ya sea con la esperanza de conseguir una localidad a última hora o asumiendo que deberán ver el choque desde algún establecimiento hostelero. También, en cierto modo, para acompañar simbólicamente al equipo, que también se desplazará en el día.

La Asociación de Peñas del Racing ha contratado seis autobuses para desplazarse a Anduva y entre sus pasajeros estarán los peñistas que consiguieron alguno de los billetes que el club les asignó entre los enviados por el Mirandés. De hecho, la compra de la localidad iba asociada a la de la plaza en el autobús.

Sin embargo, conscientes de que también puede haber seguidores que las hayan conseguido por otras vías, tanto los abonados que resultaron agraciados en el sorteo como aquellos que se desplazaron o las encargaron en Miranda, decidieron aumentar el número de plazas disponibles, a un precio de 15 euros los pertenecientes a alguna agrupación y 30 para el público en general, aunque siempre, y como es habitual, es necesario gestionar la reserva a través de alguna de las peñas que engloba la asociación. Como es lógico, y al no estar asociada la plaza a una de las entradas de peñistas, no se pedirá el billete en el acceso al autocar. No tanto como le hubiera gustado al racinguismo, pero Miranda de Ebro tendrá el jueves de nuevo algo de color verde.