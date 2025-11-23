El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Monchi, durante el partido contra el Burgos de 1977. Archivo Mazo
Contra el Burgos en Primera

Una goleada encajada por Damas ante el Barcelona propició la exhibición de Monchi en El Plantío

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:36

Qué difícil es hacerse un sitio en el equipo cuando hay que desalojar a un portero que se ha ganado la confianza del entrenador. La ... teoría de proporcionar minutos al titular para consolidar su seguridad es una traba para quien espera su momento. Si además el titular es Vítor Damas, la cosa puede agravarse hasta la desesperación. En estas circunstancias qué tentador es desearle una larga expulsión, una lesión o una mala tarde. Y esa tarde llegó. Monchi, el paciente suplente, no deseó jamás mal alguno a Damas, pero la oportunidad se presentó en una tarde de fallos incomprensibles del portugués, que encajó una tormenta de siete goles en el Nou Camp ante el Barcelona y se vino abajo. Aquella tempestad abriría la puerta de la esperanza a Monchi, porque el entrenador, José María Maguregui, comenzó a darle partidos y cierta continuidad. Cuando el Racing jugó en los Campos de Sport contra el extinto Burgos, en la primera temporada en que se midieron en Primera (76-77), Monchi comenzó a acariciar su sueño.

