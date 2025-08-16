El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santillana remata de cabeza en el partido contra el Castellón de 1971. DM
Mi saque de esquina

Dos mitos para ganar al Castellón

Santillana, al aprovechar un rechace, y Aguilar, de penalti, anotaron losgoles con los que el Racing venció al Castellón en el mes de enero de 1971

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:32

Hay delanteros que marcan distancias. Se alejan de la mediocridad con sus goles y convierten temporadas discretas en espectáculos inolvidables. En el Racing, la mayoría ... de ellos exporta sus cualidades a otros clubes. Es la ley de la oferta y la demanda que abre las puertas a las legítimas aspiraciones de cualquier futbolista. Carlos 'Santillana' y Aguilar fueron dos de esos jugadores que triunfarían en el Real Madrid, pero antes unieron su talento en el Racing. Juntos y con sus goles consiguieron superar por primera vez al equipo que visita hoy los Campos de Sport.

