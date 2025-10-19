El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El meta del Sporting llama la atención de las redes de su portería tras el gol de Quique, ante Suances. DM

Los goles malditos de El Molinón

En 1995, Quique Setién marcó para el Racing ante el Sporting, pero cuando el árbitro ya había dado el gol Ablanedo, el portero rojiblanco, alertó de que el balón no estaba en la portería al haberse salido porque las redes no estaban bien ajustadas. El colegiado, Rubio Valdivieso, anuló el tanto.

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:35

Cumplen todos los requisitos reglamentarios y se ejecutan con una brillantez excepcional. Incluso provocan ese estallido de alegría que caracteriza los goles marcados por tu ... equipo. Pero de forma inesperada, la ceremonia se paraliza. Es un mecanismo de 'coitus interruptus' que desespera la celebración. El árbitro parece embriagarse de un misterioso maleficio y desintegra la belleza para convertirla en ira que se retiene.

