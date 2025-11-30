El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Fernández Mora, en los Campos de Sport cuando entrenaba al Rayo.
Mi saque de esquina

El míster que revalidó la cantera

Manuel Fernández Mora, aún hoy uno de los entrenadores que más partidos ha dirigido al Racing, construyó competitivos equipos con futbolistas de la casa

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Mantilla, Mario, Íñigo, Yeray, Salinas, Jeremy, Sergio… Invertir y trabajar en los jugadores de la cantera siempre fue un hermoso discurso que se tropieza con ... el temor al fracaso. Es fácil hablar de sus beneficios, pero muy pocos entrenadores se atreven a poner a los jóvenes en el campo ante futbolistas curtidos y experimentados. Uno de esos pocos que salieron airosos de aquella utopía de confiar en los jóvenes canteranos fue Manuel Fernández Mora (Vargas, 1932-2017). Mora, o Moruca, como le llamaban cariñosamente, también fue uno de los cántabros que jugó en el Eibar allá en la temporada 54-55, en Segunda. Fue el destino de su servicio militar el que llevó a vestir su camiseta. Ya había jugado en el Racing, con el que había debutado en Primera División (1951) y en el Betis (53-54). En Éibar una lesión le obligó prácticamente a dejar el fútbol, anticipando así su nueva función, la de entrenador, aunque alargó un año más su actividad como jugador en el Rayo Cantabria para dirigir luego a este equipo. Y vaya debut que tuvo en el Rayo.

