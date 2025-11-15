El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Larrínaga (izquierda), durante un partido contra el Real Unión en 1931. DM
Mi saque de esquina

El racinguista más goleador de Primera

Entre los verdiblancos nadie ha superado al que fuera delantero centro internacional Óscar Rodríguez,que jugó en el club cántabro en las temporadas 1920-21, 1922-34 y 1938-40

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:36

Culminan la acumulación de voluntades de todo el equipo. Son los dueños de la emoción y los legítimos protagonistas de los partidos. A diferencia de ... los antiguos héroes olímpicos que se coronaban con hojas de olivo, los goleadores se elevan entre la multitud con abrazos, empujones y otras manifestaciones eufóricas de sus compañeros. Son los jugadores más admirados, y entre los racinguistas nadie ha superado al que fuera delantero centro internacional Óscar Rodríguez, que jugó en el club cántabro en las temporadas 1920-21, 1922-34 y 1938-40. Recuerden estos increíbles datos de este jugador que me aporta mi amigo José Manuel Holgado: 236 goles en los 211 partidos oficiales que disputó. Pero Óscar, que antes de que empezara a jugarse el campeonato de Liga desahogó su capacidad goleadora en los campeonatos regionales, solo (es un decir) anotó 24 tantos en Primera División, categoría donde sigue reinando uno de sus compañeros: Enrique Larrínaga, jugador racinguista entre 1928 y 1936 que entre los 90 goles que marcó en los 185 encuentros oficiales que jugó anotó 54 en Primera División, cifra que no ha sido superada en el Racing.

