Los Ucos, herederos de una nostalgia racinguista

Es una peña especial. Surgida de las entrañas de la animación racinguista de El Tirabeque y la Gradona de los Malditos, ha ido evolucionando hacia ... el reposo cultural. Cien años la contemplan, aunque su constitución formal data de 1948. No quieren despegarse de aquellos orígenes de ímpetu juvenil que en 1925 provocó Higinio Fernández con el cántico del ra, ra, ra que se extendió por España como un reguero de pólvora deportiva. Hoy la Peña Los Ucos sigue manteniendo reuniones y debates deportivos, organizando conferencias, colaborando con entidades benéficas y reconociendo el mérito de sus socios ilustres.

La peña nació informal, sin registros oficiales, pero en 1930 varios de sus miembros crearon la sociedad 'Los 25 ilusos' para dar un premio en metálico en combinación con la lotería nacional, y se alude a la Peña Los Ucos como administradora de esa lotería. El grupo tenía como principal actividad la animación del Racing desde la Gradona y en 1932 sus componentes se reunían en el Bar Montañés, ubicado en la desaparecida Plaza Vieja. Por este motivo pasaron a ser conocidos como la Peña Deportiva Bar Montañés, ubicando su primera sede en un local de la parte superior del bar que estaba comunicado con éste. Entre los peñistas estaba el que había sido jugador racinguista Rufino Gacituaga. Además de continuar viajando para seguir los desplazamientos del Racing, la peña jugaba partidos de fútbol y representaba breves piezas de sainetes y estampas teatrales en el local, así como charlas y coloquios.

Durante estos años se encuentran peñistas como José María Solís Cagigal, médico, cronista de El Diario Montañés y primer presidente de la Federación Cántabra de Fútbol; José San Emeterio, 'El Cody', y Roberto Álvarez, que además de haber sido jugador también sería presidente de la Federación Cántabra. Tras el parón de la guerra y la desaparición del Bar Montañés debido al incendio del 41, los peñistas se reúnen en el Círculo Mercantil hasta que deciden alquilar un pequeño local en la calle de la Puntida. Es cuando comienzan a organizarse de forma oficial. Sus estatutos señalan como objetivo el de «difundir el deporte en la provincia de Santander por todos los medios disponibles a su alcance», y se aprobaron el 8 de mayo de 1948 con el nombre de Los Ucos. La comisión organizadora que culminó el proceso de creación de la peña estuvo compuesta por los exjugadores del Racing Gabriel Gutiérrez Chaves y Julio Torón López, además de Antonio Bueno Giménez, que fue nombrado presidente.

La peña se estableció en 1949 en la calle San Francisco, 33. También se incorporaron nuevos socios, entre ellos el radiofónico Agustín Fernández, 'Langarita', que retransmitió por primera vez un partido del Racing, y el exjugador Manuel Ibarra. Entre las actividades de esta época se encuentra la de participar con carrozas en los desfiles inaugurales de las ferias de Santiago. Langarita sería elegido nuevo presidente en 1956, y le sucedieron en la máxima representación de la peña Higinio Fernández, Pedro Ferreira, Antonio Cuevas y Gaspar Gómez Silverio. También se irían cambiando las sedes para irse a la Calle Rúa Mayor, Cafetería Trueba, Cafetería Benidorm, Círculo Taurino Montañés y finalmente el Club Gastronómico Premier, lugar donde se mantiene en la actualidad debido a que varios socios de Los Ucos también lo son de este club. La peña, además de sus reuniones sociales y conferencias culturales, destacó por los reconocimientos que ofreció a diferentes personalidades vinculadas con el Racing, como Paco Gento, Agustín Fernández 'Langarita', Maguregui, Fredo Alonso, los hermanos Gutiérrez Chaves, Marcos Alonso, Nando Yosu, Manolo Preciado y Quique Setién.

También se incorporaron otros peñistas como los exjugadores y entrenadores racinguistas Laureano Ruiz y Abel Fernández. A Gaspar Gómez le sustituyó en la presidencia Ángel Mazorra en 1981, quien acentuó los homenajes, ampliándolos a méritos en otros campos. Así se destacarían al navegante Vital Alsar, al golfista Severiano Ballesteros, al atleta José Manuel Abascal, al payaso José Villa 'Tonetti', al regatista Jan Abascal, al campeón de bolos Modesto Cabello, al árbitro Sánchez Arminio, al periodista Juan Manuel Gozalo o al impulsor del olimpismo Pablo Galán, entre otros. Otra novedad fue la creación del Trofeo Los Ucos, cuyo primer distinguido fue Sergio Sanz Fraile, 'Teto', en reconocimiento a su vida dedicada al fútbol.

La Casa de Cantabria en Madrid, Caja Cantabria y el Racing fueron distinguidos como socios de honor de la peña. Otra de las actividades impulsadas por Los Ucos en el periodo de Mazorra fue la creación del Trofeo Memorial Gaspar Gómez de natación para las pruebas que se celebraban en el Club Parayas. En 1993, la peña tuvo como visitantes de honor a los atletas cubanos y campeones olímpicos y del mundo Alberto Juantorena (400 y 800 metros lisos) y Javier Sotomayor (salto de altura y actual récord del mundo con 2,45 metros).

Accionista del Racing en las primeras convocatorias, la peña, presidida por el médico Guillermo Muñoz Chapero, cuenta en la actualidad con 45 socios que mantienen un seguimiento deportivo del Racing y de otros deportistas, celebran mensualmente conferencias y destinan parte de sus recursos a fines benéficos.