El Rayo Cantabria abre el curso con victoria

El Rayo Cantabria se impuso al Marino de Luanco, con un solitario gol de Baldrich, en un encuentro en el que los verdiblancos fueron mejores ... aunque no supieron convertir en goles su dominio del juego.

El comienzo de la Segunda RFEF en El Astillero, con el regreso de la animosa afición verdiblanca a las gradas de los Campos de Sport, estuvo marcado por unos minutos iniciales de asentamiento de los dos equipos en el terreno de juego y sin dominador claro. Salió el Marino de Luanco buscando el área defendida por Jiménez y tuvo un par de llegadas para comenzar el choque: un disparo flojo de Tito ante la salida del meta racinguista que se marchó fuera y un remate desde el vértice del área a cargo de Martí que se marchó rozando el larguero.

Rayo Cantabria Jiménez, Cagigal (Argos m.63), Aitor Crespo (Ekain, m.76), Manu, Solórzano, Baldrich (Laso m.76), Izan, Diego Fuentes (Asier m.89), Dani Cordero, Axel, Diego Díaz (Ramos m.63). 1 - 0 Marino de Luanco Dennis, Borja, Solonos, Tomás, Pelayo (Chus Ruiz, m.80), Tito (Óscar, m.60), Dailos, Martí (Marcos, m.45), Berto, Basurto (Diego Díaz m.80), Iñigo (Lora, m.71).

Con el paso de los minutos, el conjunto de Ezequiel Loza se hizo con la posesión del esférico y comenzó a pisar el área asturiana. El Rayo, que vio cómo el colegiado mostraba la tarjeta roja a Berto por dar una patada a Dani Cordero, se asomaba al balcón del área defendida por Dennis y ahí sí, provocaba imprecisiones en la zaga visitante. Encontró un buen disparo desde el borde del área Solórzano a los 19 minutos, al que respondió con una excelente intervención el meta Dennis, enviando el balón a córner.

Avanzó el partido en La Planchada con mayor posesión del cuero del filial racinguista y sin que el Marino de Luanco pudiera imponer su ritmo y sus oportunidades sobre la portería de Jiménez. El equipo de Ezequiel Loza buscaba la espalda de la defensa asturiana, pero no la encontraba con claridad, pese a la indecisión en varias jugadas del Marino al replegar. Pese a tener un jugador menos sobre el terreno de juego, el conjunto de Sergio Sánchez no perdió la cara al encuentro y pudo sorprender al filo de la media hora con un chut cruzado de Tito que se marchó rozando el poste.

Llegados a ese punto, el partido era ya un intercambio de golpes, aunque el Rayo llegaba con mucha más claridad, como se vio con un remate de Izan. Sin embargo, lo importante, el gol, no llegaba, y ocasiones para ello sí hubo en la recta final del primer tiempo, con un equipo local que moría una y otra vez en la orilla y que rozó por enésima vez el 1-0 con Diego Fuentes de protagonista.

Con los deberes por hacer y el primer cambio en las filas asturianas, se reinició el encuentro. El guion era parecido al de la primera mitad, aunque con un Rayo más precipitado en sus acciones. Poco tardaron los de Loza en encarar al meta visitante y el gol se mascaba en el ambiente. De nuevo Diego Fuentes hizo intervenir a Dennis con un disparo desde la frontal. No tardó en llegar la respuesta visitante, con un remate cruzado de Tito junto al poste. Un error defensivo del cuadro verdiblanco a punto estuvo de aprovecharlo Marcos, pero no llegó al remate por escasos centímetros. El cansancio empezaba a hacer mella entre los protagonistas. Ezequiel Loza se decidió y optó por meter más oxígeno en el verde, dando entrada a Argos y Ramos, y buscando desatascar el ataque. Y no le pudo dar mejor resultado, puesto que a los dos minutos un centro de Solórzano al segundo palo lo envió al poste contrario Diego Fuentes y Baldrich, solo, y de cabeza subía el 1-0 al marcador.

El conjunto asturiano lo volvió a intentar por medio del exgimnástico Basurto, pero su disparo desde el interior del área lo desvió a córner Jiménez.

El tramo final del encuentro mostró al Marino de Luanco tratando de lograr la igualada, combinando con mayor velocidad y abriendo el juego por las bandas, pero el Rayo se hizo fuerte controlando el balón, como en la mayor parte del partido para, finalmente, lograr sus primeros tres puntos de la temporada.