Baldrich celebra el gol del triunfo racinguista. RRC
Segunda RFEF

El Rayo Cantabria abre el curso con victoria

El equipo de Ezequiel Loza se impuso a un Marino de Luanco que jugó desde el minuto 18 con un futbolista menos, aunque no fue capaz de plasmar en el marcador su superioridad

José Compostizo

José Compostizo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:14

El Rayo Cantabria se impuso al Marino de Luanco, con un solitario gol de Baldrich, en un encuentro en el que los verdiblancos fueron mejores ... aunque no supieron convertir en goles su dominio del juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

