Así será el recorrido de la plantilla del Racing hasta El Sardinero

Agua durante toda la mañana. Es la previsión del tiempo para hoy domingo, pero hasta la meteorología ha tenido en cuenta el paseíllo que el ... Racing va a realizar a las 14.15 horas desde el Hotel Palacio del Mar hasta los Campos de Sport, y dará una tregua justo a esa hora. Cesará la lluvia, en teoría. Todo conjurado para que cuando los jugadores salgan andando hasta los aledaños de El Sardinero acompañados por el cuerpo técnico, auxiliares y utilleros, los aficionados puedan recibirlos y acompañarlos sin necesidad del paraguas antes del partido que los verdiblancos disputarán ante el Castellón (16.15 horas).

Esta iniciativa no tiene precedentes en Santander, de nuevo el Racing haciendo gala de su 'pionerismo', y para que el recorrido sea lo más seguro posible, se acordonará la zona con vallas, desde el párking del hotel hasta la puerta del estadio. Precisamente, la zona por donde está previsto que lleguen los jugadores será la misma donde está ubicada la sede de las peñas.

A pesar de que la hora no es la que hubiera preferido el club, por aquello de la comida, desde el Racing no dudan de que el racinguismo disfrutará como nunca, con la posibilidad de tocar y saludar a los jugadores. Eso por un lado, y por otro, la propia plantilla recibirá de una manera muy especial el cariño de la afición. Un apoyo incondicional que se convertirá en ese plus sobre el terreno de juego que les ayude a sumar tres puntos.

La idea surgió en el seno del propio Racing y las peñas, que han acogido la iniciativa con los brazos abiertos, no han querido programar ninguna actividad paralela que pudiera hacer la competencia al paseo de la plantilla.