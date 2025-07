La renovación de Sangalli se demora

Con la temporada ya finalizada y, por lo tanto, los futbolistas que terminaban contrato ya desvinculados a todos los efectos del club, la renovación de ... Marco Sangalli se ha prolongado más de lo deseable y el Racing espera cerrar el asunto, para bien o para mal, en los próximos días o, incluso, horas. Si bien el nuevo director deportivo, Chema Aragón, aún tiene margen, al faltar semana y media para que el equipo se reincorpore a los entrenamientos (la pretemporada comenzará el 14 de julio), este es uno de los primeros frentes que debe cerrar. Si se llega a un acuerdo, el donostiarra, cuya vinculación con el club concluyó el pasado lunes, estará en el grupo que se ponga de nuevo a las órdenes de José Alberto López.

Ayer el Racing se despidió públicamente de los otros cuatro futbolistas que han terminado contrato. Lo había hecho ya de los cedidos y les llegó el turno a quienes fueron futbolistas en propiedad, a los se agradece los servicios prestados con mensajes, en su mayor parte, de cariño. Así, de los diez profesionales que concluían su vinculación con el club, a nueve ya se les ha dicho adiós. No haber llegado aún a un acuerdo con Sangalli ha impedido hacer lo propio o, por el contrario, anunciar la renovación del mediapunta, uno de los objetivos inmediatos una vez se confirmó, tras la eliminación en Anduva ante el Mirandés, que el equipo iba a militar un año más en Segunda División.

Sus números 90 partidos oficiales ha disputado Sangalli con el Racing en sus dos años y medio en Santander, entre Liga, Copa y promoción. 1,5 temporadas ha vestido como verdiblanco, desde su llegada en enero de 2023 con la carta de libertad desde el Real Oviedo. 6 goles en su haber mientras ejercía como comodín y recambio habitual, tanto de eventuales bajas como en los segundos tiempos.

Diferentes situaciones

Sí decía el Racing adiós a Pol Moreno, que ha cumplido cuatro temporadas como verdiblanco. De titular en la temporada del ascenso a tener una presencia testimonial este curso, ha dejado sin embargo un excelente recuerdo de su paso por Santander. Lo mismo ocurre con Ekain, que ha asumido a la perfección su papel de tercer delantero y cumplido con su función en sus dos temporadas en los Campos de Sport. Más abrupta ha sido la salida de Lago Junior, que en los últimos meses apenas ha contado, pero el club le ha dedicado la misma despedida con agradecimiento.

Las despedidas del Racing Pol Moreno «92 partidos, 6.850 minutos, cuatro goles y dos asistencias. Gracias por tanto. Uno de los nuestros» Ekain «¡Muchas gracias por tu compromiso y profesionalidad defendiendo la verdiblanca!» Parera «Gracias por defender este escudo como nadie dentro y fuera del terreno de juego. Te llevas el cariño de todo el racinguismo» Lago Junior «Lago Junior concluye su estancia en Santander. ¡Suerte!»

No podía hacerlo, sin embargo, con Marco Sangalli. El motivo, que el futbolista puede seguir en Santander. Siempre, claro, que acepte las condiciones que propone el club y se defina su función en una plantilla en la que ha actuado tanto como extremo o mediapunta –su demarcación natural– como de lateral derecho. De ello dependerá no solo que deba hacerse o no un nuevo fichaje, más allá de los ya planificados, sino el tipo de futbolista que se deba buscar en el mercado. Chema Aragón ya reconoció durante su presentación como nuevo director deportivo del Racing que esa iba a ser una de sus primeras gestiones y ayer mismo trató de cerrarla, pero aún sin éxito. En resumen, el club cuenta con el futbolista, aunque no a cualquier precio ni con cualquier condición y estar libre de contrato deja a Sangalli, por otra parte, bastante margen de actuación.

Un antecedente

Ya el año pasado el vasco estuvo unos días fuera del Racing. Del mismo modo que ocurre este verano, terminó contrato el 30 de junio de 2024 y en una primera instancia jugador y club no llegaron a un acuerdo económico, con lo que ambas partes anunciaron su marcha. Sin embargo, poco después las negociaciones se reabrieron, se aproximaron posturas y finalmente el mediapunta firmó por una temporada más. Algo similar lo que puede ocurrir en esta ocasión, pero con una salvedad: esta vez no se quiere cometer el mismo error y ninguna de las partes se ha manifestado ni despedido a pesar de que Sangalli es estrictamente a día de hoy –su situación puede cambiar de inmediato– un agente libre al que el Racing quiere renovar, pero con el que aún no ha alcanzado un acuerdo que, de producirse, debe ser inminente.

También hizo pública elclub (aunque era ya un hecho evidente, puesto que su contrato también expiraba el lunes) la salida de Miquel Parera. Fichado en 2021 procedente del Mallorca, fue el portero titular del campeonato de Primera RFEF y ascenso a Segunda, y también ocupó la portería en la siguiente campaña en la categoría de plata. Sin embargo, ya en la recta final de aquella temporada Jokin Ezkieta le arrebató el puesto y desde entonces ha sido el segundo portero del Racing. Sin un solo minuto en Liga –Ezkieta no ha sufrido ni un resfriado– y su saldo se limita a los cuatro partidos de Copa.

Ha cumplido con su rol a la perfección e incluso el técnico ha alabado su labor en el vestuario a pesar de ser un futbolistas sin participación en la competición oficial. Su presencia ha permitido además que durante estos dos últimos años la portería estuviera bien cubierta ante cualquier eventual ausencia de Ezkieta que finalmente no se produjo.

La despedida es, en este caso, especialmente cariñosa: «75 partidos, 6.727 minutos y un ascenso inolvidable que nos devolvió a Segunda División. Gracias por cada parada y por defender este escudo como nadie, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Te llevas el cariño de todo el racinguismo. ¡Gracias!».

El objetivo es ahora dar por cerrado el capítulo de despedidas para centrarse en las altas. La primera de ellas, si la situación llega a buen puerto una con matices: la de Marco Sangalli, porque el futbolista lleva ya dos años y medio en Santander.