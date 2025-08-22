El rompecabezas del centro del campo

El aguacero había golpeado ayer Santander con fuerza, pero en La Albericia no quedaba ni un charco. El césped híbrido que se colocó la pasada ... temporada parecía burlarse del cielo: verde, firme y sin rastro del diluvio que había caído horas antes. La explicación está bajo tierra, en una geometría invisible. Una triangulación de tuberías conduce el agua hacia una central y evacúa todo por detrás del campo. Además, debajo no hay tierra, solo arena. Y esa arena se había bebido cada gota como si fuera un desierto disciplinado. El resultado, un terreno en perfectas condiciones para entrenar en vísperas de la visita al estadio Carlos Belmonte (el próximo lunes, 19.30 horas) para enfrentarse al Albacete.

La sesión de trabajo en la Instalaciones Nando Yosu dejó ejercicios de salida de balón, de ataque en campo reducido y también de defensa y ataque en un cinco contra cinco que agitó la mañana. Mientras, dos figuras observaban con gestos medidos. Manolo Higuera, presidente del Racing, seguía el pulso del entrenamiento junto a Chema Aragón, el director deportivo. El segundo alternaba frases con el mandatario con constantes llamadas de teléfono, que los plazos hasta el cierre de mercado se consumen.

Porque los efectivos ahora mismo son escasos y la libreta del entrenador se enfrenta a varias incógnitas. Ayer contó con varias ausencias. Villalibre se quedó dentro de las instalaciones, sin saltar al césped por control de cargas. Precaución, nada más. Tampoco estuvo Saúl, que ni siquiera se vistió de corto. El club negociaba su salida y preferió no exponerle a una lesión que complicase el acuerdo y la búsqueda de otro destino, posiblemente la Cultural y Deportiva Leonesa. Una decisión fría, pero práctica. El mercado también juega.

Clément Michelin, otra ausencia. Padece una sobrecarga muscular, aunque puede llegar a tiempo al partido del lunes. Pero ahí no residen los inconvenientes. El problema está más atrás. Maguette no entrenó. Una microrrotura en los isquiotibiales le aparta del día a día y, con toda probabilidad, también del duelo ante el Albacete. Su ausencia abre una incógnita difícil de despejar ¿Qué doble pivote usará José Alberto?. Porque el engranaje central, la sala de máquinas, marca el compás del equipo y el Racing anda corto de efectivos. Las variantes existen, eso sí.

El técnico podría repetir la fórmula que empleó en la primera jornada contra el Castellón, con Íñigo y Aldasoro como pareja de centrocampistas. Pero es cierto que el capitán, falto de ritmo de competición al regresar de una lesión complicada, acabó el encuentro ahogado. José Alberto también podría inclinarse por otro movimiento, colocar a Peio en el pivote en su lugar. El vasco, mediapunta por naturaleza, ya ha demostrado capacidad para adaptarse. En El Sardinero jugó sin haber entrenado con el equipo y cumplió cuando salió en la segunda mitad. Dejarle esa función permitiría a Yeray o Jeremy ocupar la mediapunta. Es verdad que José Alberto ha insistido en que no ve al de Isla como enganche, pero la libreta de un entrenador siempre guarda páginas en blanco.

Otra alternativa es situar a Vicente por dentro, como ya hizo ante el Castellón en los Campos de Sport. El Mago de Derio no pierde su influencia, juegue donde juegue. José Alberto incluso podría mantener el plan conservador, con Íñigo y Aldasoro en el centro del campo, y adelantar a Peio como enganche, con Sergio Martínez como recambio de emergencia para el de Ampuero. Son piezas móviles en un tablero en el que cada giro condiciona al resto.

La defensa parece mucho más clara, pero también podrían darse algunas combinaciones. Michelin sufre una sobrecarga muscular y tiene opciones para llegar al encuentro, pero a día de hoy el margen parece estrecho. Si el francés no está en el Carlos Belmonte, la zaga podría repetir la estructura de la primera jornada de Liga. Mantilla en el lateral derecho, Hernando y Castro como centrales y Salinas en el lateral izquierdo. Aunque el técnico también puede barajar un cambio, introducir a Mario en el lateral izquierdo y desplazar a Mantilla como central. Incluso existe la opción de que Sangalli asuma el lateral derecho, ya que el donostiarra ya ensayó en esa posición en el entrenamiento de ayer. Versatilidad obligada.

Prácticamente inamovible

Las bandas y la delantera, en cambio, parecen escritas con tinta indeleble. Andrés Martín y Vicente en la derecha y la izquierda, respectivamente. Dos piezas imprescindibles que oxigenan y aceleran el juego. Y como referencia en ataque, Villalibre. Y más aún cuando la conexión con Vicente ha resucitado a velocidad vertiginosa. Los dos se reconocen de memoria desde su etapa enLezama. Una memoria compartida que ahora viste de verdiblanco. Todavía es pronto para desentrañar los planes de José Alberto y quedan tres entrenamientos por delante, pero el Carlos Belmonte aguarda y el asturiano tiene que afrontar un puzle con varias soluciones, ninguna definitiva.