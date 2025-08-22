El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, Íñigo Sainz-Maza, de espaldas; Aldasoro, en el centro con el balón; y tras él, Peio Canales y Sergio Martínez, ayer en La Albericia. Alberto Aja

El rompecabezas del centro del campo

La principal incógnita en la libreta de José Alberto es la medular. La baja de Maguette deja en el aire quién estará en el doble pivote y quién en la mediapunta

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

El aguacero había golpeado ayer Santander con fuerza, pero en La Albericia no quedaba ni un charco. El césped híbrido que se colocó la pasada ... temporada parecía burlarse del cielo: verde, firme y sin rastro del diluvio que había caído horas antes. La explicación está bajo tierra, en una geometría invisible. Una triangulación de tuberías conduce el agua hacia una central y evacúa todo por detrás del campo. Además, debajo no hay tierra, solo arena. Y esa arena se había bebido cada gota como si fuera un desierto disciplinado. El resultado, un terreno en perfectas condiciones para entrenar en vísperas de la visita al estadio Carlos Belmonte (el próximo lunes, 19.30 horas) para enfrentarse al Albacete.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El rompecabezas del centro del campo

El rompecabezas del centro del campo