Los secundarios se reivindican

Sergio Herrero Santander Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:25 Comenta Compartir

En Las Gaunas no hubo ni rastro de esa relajación, desidia o dejadez que acucia tantas veces a los equipos profesionales cuando afrontan una eliminatoria de Copa frente a un rival de categoría inferior. La victoria del Racing frente a la Sociedad Deportiva Logroñés no fue un partido para enmarcar por bonito o divertido, pero los secundarios de la plantilla de José Alberto, que tomaron el protagonismo por un día, se reivindicaron con su actitud, seriedad y pragmátismo. Hicieron lo que había que hacer, se regalaron otra ronda del torneo y le dijeron al entrenador que están preparados para entrar en el once en cuanto haya un hueco.

El técnico asturiano habló sobre ello al término del encuentro: «A la gente que está contando con menos minutos, el hecho de poder competir, disfrutar, les viene de maravilla. Sabemos que están trabajando muy bien y hoy se ha visto cómo el equipo se va engranando». Además, el míster se declaró «muy contento también por la gente joven, tanto los del filial como los que están en dinámica del primer equipo. Han participado y lo han hecho muy bien».

Prácticamente el único que no se pudo reivindicar fue Plamen Andreev en su estreno oficial como verdiblanco. Y eso habla del buen trabajo de sus compañeros. El búlgaro no tuvo que hacer ni una sola parada. Sólo intervenciones con el pie. «Ahora le daba la enhorabuena por la puerta a cero y estaba mosqueado:'Ni un tiro, me he quedado frío', decía. Lo entiendo, porque está esperando su oportunidad, quiere destacar y hacerlo bien. Ha estado bien. Ha dado continuidad con el pie, en lo que creo que es un auténtico lujo. Se ha equivocado en una acción, también por querer demostrar», afirmó José Alberto en rueda de prensa.

Uno de los más destacados fue Suleiman Camara, que ha pasado de estar olvidado la pasada temporada a ser recambio habitual. Yel martes, en Las Gaunas, se lució. Con un gol y con una buena actuación. «Suli está dando muchos pasos y me alegro mucho por él, porque es un jugador que está trabajando muy bien y es un chaval extraordinario», valoró José Alberto.

«Me he sentido muy bien. Es un partido que para que los que jugamos menos cojamos sensaciones», comentó el catalán al término del encuentro. Además, el extremo no obvió que «podría decir que es mi mejor partido con el Racing. Cada día me voy sintiendo mejor y me adapto mejor a lo que pide el míster. Es mi mejor momento aquí. Me siento muy bien en el vestuario y con el cuerpo técnico. Estoy contento y quiero aprovechar todos los minutos. Tengo mucha ilusión».

Otro de los que tuvo una actuación relevante fue Yeray. El de Isla se marchó de Logroño con dos goles. Yse le vio en todo momento con ganas de agradar. A veces, incluso, siendo algo individualista. Pero el doblete se lo lleva. El problema, tanto de él como de Suleiman, especialmente, está en lo que tienen delante. «Confiamos muchísimo en todos nuestros jugadores, pero también hay que tener en cuenta la dificultad que hay en algunas posiciones para entrar en este equipo por el nivel que tienen los jugadores que tenemos», aseguró José Alberto ante los medios. Por eso, indirectamente, animó a los aspirantes al once a seguir currando:«Todo requiere tiempo y que el día a día sea bueno como está siendo. El tiempo pone a cada uno en su sitio. A veces no es sencillo aguantar sin jugar, pero cuando aguantas y trabajas bien, normalmente recoges frutos».

Brilló también, aunque ya no es sorpresa, el canterano Sergio Martínez. En esa posición casi pivote casi mediapunta, se adaptó bien al escenario y dio muestras de su madurez y su capacidad técnica. «El partido de Sergio me ha gustado mucho. Ha interpretado bien todos los espacios. Estoy muy contento con el trabjao que está haciendo. A veces es difícil tener minutos n el primer equipo, también por la competencia que tiene la posición. Pero está trabajando muy bien en el día a día. Todas las decisiones que voy tomando las está asimilando muy bien y ese es camino para seguir creciendo», dijo el míster.

Futbolistas como Javi Castro y Manu Hernando, que ocuparon el centro de la zaga, ya han demostrado de sobra con anterioridad de lo que son capaces. Íñigo Sainz-Maza va cogiendo rodaje y Aldasoro, aunque no estuvo mal, le sigue costando. No pasa por su mejor momento. Tampoco un Asier Villalibre que fue de más a menos en el partido y falló una ocasión clarísima en la segunda mitad.

Pero quien sí dejó su tarjeta de visita fue Juan Carlos Arana, aunque en tareas que no suelen ser las suyas habituales. El canario, que quiere dejar atrás unos cuantos meses de inactividad, asistió a Yeray en el segundo tanto racinguista. Se une a la pelea por un puesto en la delantera con una competencia brutal.

En un partido que se resolvió relativamente pronto, además, los chavales del filial tuvieron su cuota de protagonismo, más allá de un Samu Calera que cumplió con creces en el once como lateral izquierdo. En la segunda parte entraron Diego Fuentes, Izan Yurrieta y Vallecillo. No desentonaron y, en el caso de Izan, además, se fue para casa con un buen gol en la mochila.

Más allá de casos individuales, lo más positivo de la victoria en Las Gaunas fue la actitud colectiva. No es nada extraño que en eliminatorias de Copa de este tipo, pese a que los futbolistas suelen tener poco protagonismo en sus equipos, los protagonistas caigan en cierta relajación. Lo dijo José Alberto en rueda de prensa, «a veces la diferencia de categoría te lleva a equivocarte». Pero no fue el caso y los secundarios demostraron su compromiso con el equipo y el respeto al rival para poner al Racing en la segunda ronda del torneo y, de paso, mientras piden turno para entrar en el once liguero, tener una nueva oportunidad en la competición del KO. Se la han ganado.