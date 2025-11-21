JAL lo tiene claro. Jeremy debe mejorar físicamente. En esto coincide con el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana. Pero arropa a su futbolista. ... No ve «polémica», sino «una realidad» que ya se conocía y que forma parte del margen de mejora de un delantero extremadamente joven. Reivindica tanto el rendimiento del camargués en el campo, sin ocultar que debe tener otros parámetros físicos, y defiende la planificación verdiblanca. Todo a raíz de que se publicara que Sebastián Beccacece considera que no está en el peso o estado de forma óptimo para actuar con la selección absoluta de Ecuador, a la que sin embargo le convocó y con la que le hizo debutar.

El debate se abrió a partir de una información publicada en Ecuador en la que se hacía referencia al peso del delantero y se insinuaba que los equipos de Segunda División –en este caso el Racing– no tienen un plan de entrenamiento individualizado ni grandes seguimientos en lo que a la preparación física se refiere. Dos afirmaciones conjuntas ante las que el oventense hace interpretaciones diametralmente opuestas.

Se refirió por una parte a Jeremy. «No lo considero una polémica. Comentan una realidad; que es que el futbolista tiene que mejorar en esta faceta; lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven. Está demostrando con hechos en el terreno de juego que ha dado muchos pasos adelante. Es un chaval muy joven que tiene muchas cosas que mejorar, y esta es una de ellas es esta», resume el asturiano.

«De 25 jugadores, solo tenemos dos que no están en los parámetros que queremos, así que no voy a permitir que nadie ponga en duda; no lo voy a permitir, el estado físico de la plantilla, porque está impresionantemente bien, y a nivel de exigencia de cualquier equipo de Champions. Tan solo hay dos jugadores que no están como queremos y uno es él –sin querer citar el otro caso–».

El míster ha tenido que preparar la cita son sus cuatro internacionales (Peio Canales, Gustavo Puerta, el propio Jeremy Arévalo y el portero suplente, Plamen Andreev). Una circunstancia que condiciona sus planes. «Siempre hay varias situaciones que hay que planearse. En primer lugar, llegan de una semana diferente, de competir con sus selecciones y de un viaje en dos de los cuatro casos muy largos. Han venido bien, pero no han hecho la semana con el equipo. Esas circunstancias nos hacen replanteranos muchas cosas. En segundo, si van con la selección es porque son jugadores importantes. Todo eso lo valoraré mañana –por hoy– después del último entrenamiento».