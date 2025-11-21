El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jose Alberto con Jeremy en una imagen de archivo.
Fútbol | Racing

«Esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven»

JAL arropa a Jeremy sin ocultar que no está en los parámetros físicos que desearía, algo en lo que llevan ya dos temporadas trabajando

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

JAL lo tiene claro. Jeremy debe mejorar físicamente. En esto coincide con el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana. Pero arropa a su futbolista. ... No ve «polémica», sino «una realidad» que ya se conocía y que forma parte del margen de mejora de un delantero extremadamente joven. Reivindica tanto el rendimiento del camargués en el campo, sin ocultar que debe tener otros parámetros físicos, y defiende la planificación verdiblanca. Todo a raíz de que se publicara que Sebastián Beccacece considera que no está en el peso o estado de forma óptimo para actuar con la selección absoluta de Ecuador, a la que sin embargo le convocó y con la que le hizo debutar.

