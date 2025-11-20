El peso de Jeremy se mide en goles

Era la primera vez que Jeremy Arévalo recibía la llamada de la selección absoluta de Ecuador. Llegaba como máximo goleador de Segunda División, con siete ... tantos en una de las ligas más importantes del mundo y en su mejor momento deportivo. Pero su debut con la Tri se redujo a disputar nueve minutos en el primero de los dos partidos del parón. Y algo que fue aún más allá, el mensaje de la prensa afirmando que el cuerpo técnico lo veía «algo pasado de forma».

La polémica nació de las declaraciones que hizo la periodista Gabriela Alcívar, del Canal Del Fútbol, que incluso llegó a afirmar que «hay diferencias entre un jugador de Primera, que tiene un régimen de alimentación, físico y de trabajo, con respecto a uno de Segunda que quizás no lo tiene», dejando entrever que el nivel del Racing y el de la categoría de plata no es suficiente para la selección nacional de Ecuador. Y lo que demuestra el desconocimiento del trabajo que se realiza tanto en el club cántabro como en el resto de entidades de LaLiga Hypermotion. Una Segunda División de donde, por cierto, llegó el actual seleccionador Sebastián Beccacece.

La opinión de Alcívar contrasta con la convocatoria en el anterior Mundial de Kevin Rodríguez, un chico de 22 años que, por aquel entonces, jugaba en la Serie B de Ecuador. Además, la periodista, que afirma que su información llega directamente del cuerpo técnico, añadió en cuanto a la poca participación de Jeremy que «lo han traído como si fuese el que nos va a salvar y es un chico, hay que avanzar poco a poco».

Otras perspectivas

Sin embargo, El Diario Montañés ha consultado con otros periodistas ecuatorianos, como Darío Araujo, de El Sueño Europeo, quien asegura que la frase fue sacada de contexto: «Arévalo dejó muy buenas sensaciones para el cuerpo técnico y parte de la Federación. La falta de minutos —solo nueve ante Canadá y ninguno ante Nueva Zelanda— respondió únicamente a la competencia interna en el ataque y al plan de integración progresiva para su primera vez con la absoluta. El principal motivo de su convocatoria era que entrenase con sus compañeros y verle de cerca».

Por otro lado, Mike Ruiz, de JC Radio Sports, menciona que «si Jeremy no marca tres o cuatro goles antes de la siguiente convocatoria —prevista entre el 23 y 31 de marzo— de la Tri no le llamarán» y que la convocatoria del de Maliaño fue «por presión mediática».

De todos modos, resulta cuanto menos llamativo que desde Ecuador critiquen el estado de forma de un jugador que aterrizó en la Tri siendo el máximo goleador de su liga, habiendo firmando siete goles en trece partidos en una de las competiciones más exigentes del planeta y llamando la atención de algunos clubes de Europa.