Jeremy Arévalo celebra uno de sus tantos con el Racing esta temporada. Daniel Pedriza
Fútbol | Racing

El peso de Jeremy se mide en goles

El delantero regresa a una liga tras un paso por la selección de Ecuador en la que se ha levantado controversia por estar «algo pasado de forma», pese a que es uno de los máximos goleadores de una de las ligas más importantes del mundo

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:04

Era la primera vez que Jeremy Arévalo recibía la llamada de la selección absoluta de Ecuador. Llegaba como máximo goleador de Segunda División, con siete ... tantos en una de las ligas más importantes del mundo y en su mejor momento deportivo. Pero su debut con la Tri se redujo a disputar nueve minutos en el primero de los dos partidos del parón. Y algo que fue aún más allá, el mensaje de la prensa afirmando que el cuerpo técnico lo veía «algo pasado de forma».

