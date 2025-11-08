Jeremy Arévalo despierta el interés de Europa

Jeremy Arévalo se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada en Segunda División. El delantero suma siete goles en doce partidos ... y lidera la tabla de máximos goleadores de la categoría, un rendimiento que no ha pasado desapercibido. Últimamente acapara todas las miradas y no deja de protagonizar titulares, lo que ha hecho que varios clubes europeos sigan de cerca su evolución. En Italia, tanto la Roma como el Udinese llevan semanas observando al jugador. Y también llega interés desde Alemania.

Según informó el periodista de Sky Sports Florian Plettenberg, especialista en la Bundesliga, el Stuttgart estaría dispuesto a pagar los siete millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión del atacante de Camargo. Además, el Eintracht de Frankfurt también lo tiene en su agenda, junto con otros equipos españoles que podrían intentar ficharle en el mercado de invierno.

Desde el Racing mantienen la calma. Por el momento no existe una oferta concreta sobre la mesa del club. Los agentes de Jeremy sí están en contacto con varias entidades europeas, aunque el jugador tiene contrato hasta 2027 y se encuentra centrado en el equipo cántabro. Con siete goles en doce jornadas y un rendimiento constante, el canterano se ha convertido en uno de los nombres propios de la Segunda División. Su progresión le ha colocado en el escaparate internacional y ha despertado el interés de clubes importantes. De momento, el futbolista mantiene los pies en el suelo y el club quizá tenga su reto más difícil este invierno para retenerlo.

Por otro lado, la lista de convocados para la selección absoluta de Ecuador sale hoy mismo, aunque las palabras del seleccionador de la Tri, Sebastián Beccacece, en rueda de prensa hace unos días, apuntan a que por ahora no tiene pensado convocar al delantero racinguista. Un alivio para el Racing, que ya va perder a Puerta, Canales y Andreev por compromisos con sus combinados nacionales. Beccacece, que ultima la lista de jugadores para los próximos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda, decía esto del racinguista. «Lo estamos siguiendo muy de cerca y es un jugador que tendrá que sostenerlo en el tiempo. Es muy joven y también llamo siempre a la prudencia. Con calma, con tiempo, llevar los procesos naturales, pero si se puede acompañar desde una coherencia para no generar una sobrecarga, puede ser interesante, sobre todo cuando uno representa a un país», comentaba. Aunque admitía que lo conoce «desde la sub 20 con Miguel Bravo. Vi todo el proceso de ese mes de trabajo».