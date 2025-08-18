El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El canterano, al final del partido, cuando entre lágrimas saludo a su familia y amigos antes de participar con sus compañeros en la habitual despedida de la afición y comunión con la Gradona. Roberto Ruiz
Racing

Sergio y la emoción del debut

El canterano dejó la imagen más emotiva del partido cuando, tras su estreno, saltó a la grada para saludar y abrazar a su familia y amigos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:04

El partido del sábado ante el Castellón tuvo muchos protagonistas. El bigoleador Andrés, el estilista Íñigo Vicente, el recién llegado Villalibre... Pero una de las ... imágenes, probablemente la más emotiva, la dejó el joven canterano Sergio Martínez (Laredo, 15 de mayo de 2007).

