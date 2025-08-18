Sergio y la emoción del debut

El partido del sábado ante el Castellón tuvo muchos protagonistas. El bigoleador Andrés, el estilista Íñigo Vicente, el recién llegado Villalibre... Pero una de las ... imágenes, probablemente la más emotiva, la dejó el joven canterano Sergio Martínez (Laredo, 15 de mayo de 2007).

Fue al concluir el partido. Los Campos de Sport celebraban la victoria en la jornada inaugural y el equipo preparaba su habitual saludo a la hinchada. Prácticamente después del pitido final, antes de que sus compañeros enfilaran la Gradona, el pejino cambió de rumbo. Buscaba un lugar muy específico junto a la Curva Nando Yosu. Allí donde su familia había vivido en directo su debut con el primer equipo en partido oficial.

El dorsal 36 enfiló el córner , salió del césped y accedió a la grada para abrazarse entre lágrimas, visiblemente emocionado, a los suyos. A su abuelo, con el que se fundió en un abrazo, a sus amigos y a su novia. Cerraba así un día muy señalado en su carrera en el que debutó con 18 años casi recién cumplidos en el fútbol profesional. Por un momento pudo ser incluso titular, aunque a última hora José Alberto López optó por la experiencia de Íñigo Sainz-Maza para acompañar a Aritz Aldasoro en el centro del campo ante las molestias de Maguette Gueye, que aunque entró en la convocatoria no jugó un solo minuto.

El sueño se aplazó durante poco más de una hora, pero en el minuto 58 JAL decidió dar descanso al capitán, algo asfixiado después de diez meses sin competición y que apenas había podido un cuarto de hora durante la pretemporada. Y, entonces sí, el elegido fue un Sergio que ha tenido muchos minutos durante la pretemporada y comprobó que su presencia en la lista del asturiano no era para completar el bloque, sino con opciones reales de jugar.

Bien en su debut, sin alardes pero dando consistencia al equipo y ayudando a cerrar el partido en un momento en el que la ventaja era de un gol y el Castellón se veía opciones de buscar el empate, la misma contención que mostró sobre el césped se transformó en emoción y lágrimas junto a los suyos.

En el larguísimo abrazo con su abuelo, que una vez más le había acompañado y arropado desde la grada; una muestra de cariño aplaudida por el resto de la grada, que contemplaba la escena. También, no demasiado lejos, con más familia y amigos y lágrimas evidentes tras los saludos.

Así se cerró la primera media hora larga –32 minutos más el añadido– de Sergio Martínez con el primer equipo del club en el que se formó y en el que ha dado el salto directamente desde el juvenil, con solo un partido de Liga, y además completamente testimonial, en Segunda RFEF con el Rayo Cantabria.

Ahora el mediocentro tiene el reto de la continuidad; de seguir buscando minutos en un equipo en el que restan refuerzos por llegar. Pero de momento ya puede presumir de haber jugador en el Racing, con los mayores, en un debut que envía de paso un mensaje muy positivo a La Albericia.